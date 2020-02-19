Тренды свадебных платьев 2020 года: советы стилиста при выборе идеального наряда
Эксклюзивно для программы «Ранок з Україною» известный стилист рассказал о тенденциях на свадебные наряды и дал советы, как выглядеть стильно в новомодных и более классических вариантах одежды для невест.
В то же время в тренде также остаются минимализм и изящество. В чем же идти под венец, чтобы не отставать от трендов, рассказал стилист и эксперт программы «Місія: Краса» на канале «Украина» Ильяс Сахтара.
Самый главный тренд, который появится в 2020 году – свадебный жакет, костюм... Понятно, что он должен быть изготовлен по всем канонам свадебной моды: светлый, праздничный из благородных тканей.
Если это многослойные юбки с кружевами, то поверх добавляют такую очень тонкую газовую юбку, например, из шифона, чтобы создать некую таинственность. Главное, чтобы это не был зверский кринолин, под который можно спрятать всех гостей – выбирайте более мягкие линии.
Современным невестам фэшн-эксперт предлагает обратить внимание на прозрачные свадебные платья, созданные из кружева, тюля и шифона. Если у вас идеальная фигура и смелые взгляды – этот невероятный наряд точно для вас.
Разных степеней: есть полупрозрачные, есть прозрачные и, конечно же, очень актуальны, как всегда, кружева. Бывают более выражены цветы, менее нагруженные, но, мне кажется, что известные французские кружева – шантильи, что из провинции Шантелье – никогда не выйдут из моды.
Современные невесты могут смело выбирать и платье принцессы, и сдержанный вариант, и что-то креативное. Но не стоит забывать, что идеальная платье – это то, в котором удобно и вы чувствуете себя красивой, уверенной и желанной.
Напомним,