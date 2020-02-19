Молодая невеста Виктора Павлика поделилась пикантным фото в кружевном белье

19 февраля 2020 12:00 Юлия Крутиева
Молодая невеста Виктора Павлика поделилась пикантным фото в кружевном белье
Екатерина Репяхова
instagram.com/viktorpavlik

В 2020 году в жизни 54-летнего певца произойдет важное событие.

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В июне Виктор Павлик поведет под венец свою молодую невесту – 25-летнюю Екатерину Репяхову, которая до этого являлась его пиар-директором. Сейчас пара готовится к свадьбе, деталями которой делится в своих интервью.

Пышного торжества Виктор и Екатерина устраивать не хотят. Все пройдет в кругу близких друзей и родственников.

На своей странице в Инстаграм счастливая невеста уже успела похвастаться фотографиями со свадебных салонов, где она примеряла платья.

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Однако на днях в соцсетях девушки появился пикантный снимок. На нем Екатерина позирует в стильном брючном костюме, обнажив при этом свой кружевной лиф-топ.

А вот в комментариях девушка решила обсудить весьма деликатную проблему, с которой ей пришлось столкнуться самой.

По статистике самые популярные посты в моей ленте - это посты про #цистит. Даже не про ВП. Я бы не хотела закрывать эту тему, так как я хочу быть полезной. Я должна признаться. После моей прививки у меня случился рецидив. Я не дождалась три дня до профилактической, очередной прививки. Это случилось в ноябре... – рассказывает невеста Виктора Павлика. – Я не готова была об этом писать в тот момент, морально мне было очень тяжело. Мне морально было тяжелее, чем физически. Я проснулась в 5 утра, от адской боли и жжения, я минут 30 думала, что это просто сон. Я не могла поверить... Я в тот же день сделала профилактическую прививку, несмотря на то, что ее желательно не делать на восполнение, и у меня все прошло. И по сей день я снова в ремиссии.

Екатерина Репяхова / instagram.com/repyahovakate
Напомним,

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