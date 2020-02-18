Егор Крутоголов «перепутал» жену с Лесей Никитюк

18 февраля 2020 15:00 Юлия Крутиева
Егор Крутоголов «перепутал» жену с Лесей Никитюк
Егор Крутоголов с женой
facebook.com/dizelmano/photos

Артист сразился с 43-мя блондами в шоу «Кто против блондинок?» и очень впечатлился.

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Со своей супругой Катериной актер «Дизель Шоу» Егор Крутоголов в браке вот уже более 13-ти лет. И относится к ней с большим трепетом. 

Но, рассказывая о впечатлениях от участия в шоу Нового канала «Кто против блондинок?», Егор как истинный юморист не мог не пошутить.

Еще две недели после съемок в шоу называл жену Леся, и после этого спал на коврике, – смеется Крутоголов. – Но это того сто

Егор Крутоголов с Лесей Никитюк / пресс-служба Нового канала
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К слову, у Крутоголова нет предрассудков по поводу цвета волос. Как минимум, потому, что его супруга тоже блондинка. Так что среди 43-х златовласок на игровой площадке он чувствовал себя, как дома. 

Моя жена блондинка, и никаких стереотипов по этому поводу у меня нет. Иначе я бы с ней не жил, выгнал бы в первый же день, – пошутил Крутоголов. – Я уверен, что глупость и наличие интеллекта связаны с мозговой деятельностью, а не цветом волос (улыбается). А вообще, считаю, что женщины сами же и придумали эти стереотипы.

Напомним,  

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