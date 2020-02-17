Ольга Сумская раскрыла маленький секрет своей интимной жизни
17 февраля 2020 20:00
Ольга Сумская с мужем
пресс-служба канала Украина
Актриса давно в браке за актером Виталием Борисюком.
Ольга Сумская, которая сейчас снимается в сериале «Сага» для канала «Украина», поделилась в программе «Зірковий шлях».Что касается интимной жизни, то актриса приоткрыла двери своей спальни, рассказав один маленький секрет.
Актриса знает, как оставаться желанной для любимого мужа.
Мужчины любят глазами, и от них ничего нельзя скрыть. Я иногда замечаю этот взгляд Виталика, когда он так пристально смотрит на меня. И в этом взгляде я читаю: «О, мама, сегодня ты the best!» Как это бодрит женщину! – сказала актриса. – А когда ты в каком-то растянутом костюме, футболке или в ужасном халате ходишь по дому…Нет, я все это выбросила. У меня теперь домашняя одежда очень соблазнительная. И таких костюмчиков много.
Ольга Сумская с мужем / instagram.com/olgasumska
Читайте такжеАлена Мозговая прокомментировала скандал о финансовых махинациях своего мужа David AxelrodНо радовать взгляд мужчины – не единственный секрет Сумской. Время от времени актриса балует мужа.
Иногда я приношу ему в постель кофе со словами: «Приятного аппетита, солнышко». И Виталика это смущает, – поделилась Ольга. – Он иногда приносит мне фреш и фрукты. Мы любим так начать утро.
Ольга Сумская с мужем / instagram.com/olgasumska
На сегодняшний день мы спим в отдельных спальнях, и я считаю, что это абсолютно нормально. Потому что у нас такой образ жизни, что мы постоянно вместе: и дома, и на работе, – объяснила Ольга Сумская. – Лучше постучать: «Графиня, к вам можно?» – «Да». И мне это так нравится. Я мечтала именно об этом: «Графиня, к вам можно? Это князь Борисюк».
Напомним,