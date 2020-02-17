Алена Мозговая прокомментировала скандал о финансовых махинациях своего мужа David Axelrod

17 февраля 2020 12:00 Юлия Крутиева
Алена Мозговая прокомментировала скандал о финансовых махинациях своего мужа David Axelrod
Певец David Axelrod
instagram.com/david__axelrod

В преддверии второго полуфинала Нацотбора на «Евровидение-2020» в Сети разгорелся скандал.

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Бывшая менеджер конкурсанта, а ныне финалиста Национального отбора на «Евровидение-2020» David Axelrod (Владимира Ткаченко), обвинила его в финансовых махинациях.   

Экс-продюсер артиста Анжелика Буркина утверждала, что певец решил взять творческий псевдоним и сменить имя в паспорте из-за долгов с кредиторами.

Якобы, несколько лет назад Владимир брал 10 тысячах долларов на запись песен, костюмы, съемки клипа и регистрацию авторских прав. Но вот рассчитываться с долгами артист не спешил.

По словам экс-продюсера певца, именно после того, как кредиторы начали требовать возврата средств, Ткаченко решил изменить свое имя и фамилию на David Axelrod.

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Долго ждать ответа на обвинения от Axelrod не пришлось. Свою версию об этой серьезной ситуации на своей странице в Фейсбук озвучила его супруга Алена Мозговая.

Доброго дня, дорогі наші друзі, знайомі та ЗМІ. Вчора нам було не до того, щоб коментувати скандали, сенсації, розслідування. Зараз ми обговорюємо з нашим юристом, яка до речі і вела всі суди та апеляції по цій божевільній справі, яку ми давно виграли і напишемо один для всіх офіційний коментар на цю тему, – пишет Мозговая. – Дякуємо всім, хто нас вчора підтримав і голосував, ваша підтримка була дуже потрібною і відчутною, вона надихає і дає сили рухатись вперед. Всім тим, хто вилив відра помиїв, хейтерив і займався дизлайками, також дякуємо, ви неймовірні, ви робите наше життя ще більш spicy.

Напомним,

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