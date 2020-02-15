Евровидение-2020: результаты жеребьевки финалистов Национального отбора
15 февраля в прямом эфире второго полуфинала Нацотбора провели жеребьевку финалистов Национального отбора на Евровидение-2020.
1. KRUTЬ
2. Jerry Heil
3. Go-A
4. David Axelrod
5. KHAYAT
6. TVORCHI
А вот звездными гостями, которые выступят на сцене Нацотбора, станут Джамала, Верка Сердючка и Тина Кароль.
Кто из артистов будет представлять Украину на «Евровидении-2020» в Нидерландах, станет известно в финале Национального отбора 22 февраля в эфире телеканалов СТБ и UA: ПЕРШИЙ.
Напомним,