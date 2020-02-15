Евровидение-2020: результаты жеребьевки финалистов Национального отбора

15 февраля 2020 22:50 Юлия Крутиева
Евровидение-2020: результаты жеребьевки финалистов Национального отбора
Евровидение-2020: результаты жеребьевки финалистов Национального отбора
instagram.com/eurovision.ua

15 февраля в прямом эфире второго полуфинала Нацотбора провели жеребьевку финалистов Национального отбора на Евровидение-2020.

Читайте такжеЕвровидение-2020: результаты второго полуфинала Нацотбора от 15.02.2020
Порядок выступлений участников в финале Национального отбора на «Евровидение-2020» (22 февраля) будет следующим:

1. KRUTЬ

2. Jerry Heil

3. Go-A

4. David Axelrod

5. KHAYAT

6. TVORCHI

А вот звездными гостями, которые выступят на сцене Нацотбора, станут Джамала, Верка Сердючка и Тина Кароль.

Кто из артистов будет представлять Украину на «Евровидении-2020» в Нидерландах, станет известно в финале Национального отбора 22 февраля в эфире телеканалов СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Напомним,

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