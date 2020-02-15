Евровидение-2020: смотреть онлайн Национальный отбор (эфир от 15.02.2020)

В субботу, 15 февраля, в Киеве состоялся второй полуфинал Национального отбора на «Евровидение-2020».

По результатам жеребьевки, участниками второго полуфинала Нацотбора стали:

1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure

2. FO SHO

3. Элина Иващенко

4. Александр Порядинский

5. GARNA

6. KHAYAT

7. David Axelrod

8. TVORCHI

Ведущим Нацотбора на «Евровидение-2020» в этом году вновь стал Сергей Притула, музыкальным продюсером – Руслан Квинта, а судейские кресла заняли Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Второй полуфинал Нацотбора на «Евровидение-2020» смотрите прямо сейчас в прямом эфире на нашем сайте TV.UA.