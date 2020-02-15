Евровидение-2020: смотреть онлайн Национальный отбор (эфир от 15.02.2020)

15 февраля 2020 19:00 Юлия Крутиева
Евровидение-2020: смотреть онлайн Национальный отбор (эфир от 15.02.2020)
Евровидение-2020: смотреть онлайн Национальный отбор (эфир от 15.02.2020)
instagram.com/tina_karol

В субботу, 15 февраля, в Киеве состоялся второй полуфинал Национального отбора на «Евровидение-2020».

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По результатам жеребьевки, участниками второго полуфинала Нацотбора стали: 

1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
2. FO SHO 
3. Элина Иващенко
4. Александр Порядинский
5. GARNA
6. KHAYAT
7. David Axelrod
8. TVORCHI

Ведущим Нацотбора на «Евровидение-2020» в этом году вновь стал Сергей Притула, музыкальным продюсером – Руслан Квинта, а судейские кресла заняли Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Второй полуфинал Нацотбора на «Евровидение-2020» смотрите прямо сейчас в прямом эфире на нашем сайте TV.UA.

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