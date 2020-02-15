Евровидение-2020: смотреть онлайн Национальный отбор (эфир от 15.02.2020)
В субботу, 15 февраля, в Киеве состоялся второй полуфинал Национального отбора на «Евровидение-2020».
1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
2. FO SHO
3. Элина Иващенко
4. Александр Порядинский
5. GARNA
6. KHAYAT
7. David Axelrod
8. TVORCHI
Ведущим Нацотбора на «Евровидение-2020» в этом году вновь стал Сергей Притула, музыкальным продюсером – Руслан Квинта, а судейские кресла заняли Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.
Второй полуфинал Нацотбора на «Евровидение-2020» смотрите прямо сейчас в прямом эфире на нашем сайте TV.UA.