Евровидение-2020: результаты первого полуфинала Нацотбора от 08.02.2020

8 февраля 2020 22:35 Юлия Крутиева
Евровидение-2020: результаты первого полуфинала Нацотбора от 08.02.2020
Евровидение-2020: результаты первого полуфинала Нацотбора
пресс-служба

8 февраля в Киеве состоялся первый полуфинал Национального отбора на «Евровидение-2020».

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Из восьми участников, которые выступили в первом полуфинале, по результатам голосования жюри и телезрителей в финал Нацотбора прошло трое конкурсантов:

1. KRUTЬ
2. Go-A
3. Jerry Heil

Во время первого полуфинала Нацотбора на сцене также выступил участник от Украины на «Евровидении-2018» MELOVIN.

Второй полуфинал Нацотбора на «Евровидение-2019» состоится в субботу, 15 февраля, в прямом эфире в 19:00 на телеканалах СТБ, UА:Перший и на нашем сайте TV.UA. В нем выступят такие участники: MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod и TVORCHI. 

Большой финал Национального отбора состоится 22 февраля. Именно тогда мы и узнаем, кто будет представлять Украину на «Евровидении-2020».

KRUTЬ – 99 – Национальный отбор на Евровидение-2020

Go_A – Соловей – Национальный отбор на Евровидение-2020

Jerry Heil – Vegan – Национальный отбор на Евровидение-2020

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Евровидение-2020: результаты первого полуфинала Нацотбора от 08.02.2020
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Евровидение-2020: результаты первого полуфинала Нацотбора от 08.02.2020

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