Следствие ведут экстрасенсы: чем закончится для ребенка опасный ритуал на кладбище?

В это воскресенье, 9 февраля в 19:00, на СТБ выйдет вторая часть премьерного выпуска мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».

Ясновидящие Алена Курилова и Рубина Цыбульская продолжат расследовать историю Юлии Пряхиной из Чернигова. Женщина обратилась за помощью к экстрасенсам в связи со странными происшествиями, которые случаются с ее дочкой Ритой. Молодая мама думает, что жизнь девочки под смертельной угрозой, а охотится на нее призрак нерожденного ребенка.

Личная жизнь Юлии складывается непросто. С первым мужем она расстались, когда дочь была совсем маленькой. Второй ушел после гибели их нерожденного ребенка. Позже женщине предложил встретиться ее бывший парень Александр, который в юности был ее первой любовью. После того, как он ушел, девушка очень страдала и никак не могла забыть любимого.

Следствие ведут экстрасенсы: выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020) / пресс-служба

Через 10 лет после расставания Юлия встретилась с Александром снова. На тот момент он уже был женат. Мужчина сказал, что все это время думал о Юлии. Она же устала от одиночества и очень хотела, чтобы рядом был нежный и любящий мужчина, который стал бы заботливым отцом для ее дочери. Чтобы узнать, есть ли у них с Александром общее будущее, Юлия обратилась к женщине, которую все по соседству считали гадалкой. Она сообщила Юлии, что, избавившись от конкурентки и ребенка, возлюбленный останется с ней.

Рубина почувствует, что новая знакомая Юлии настаивала, что ей нужно обязательно провести определенный ритуал – якобы для будущего счастья. Гадалка отвела Юлю и ее дочь на кладбище для этого обряда.

«Она ввела меня в какой-то гипноз. Все это время я находилась под ее влиянием, не контролировала себя, свои эмоции», – расскажет героиня. Юлия говорит, что после этого ритуала у нее дома появился полтергейст. А Рубина Цыбульская отметит: «Риту преследуют двое мертвецов. Женщина и ребенок».

Ясновидящие отправятся к месту проведения обряда... Какую силу впустила Юлия, согласившись на помощь гадалки? И можно ли исправить былые ошибки? Не пропустите шокирующую развязку истории в воскресенье, 9 февраля в 19:00, в проекте «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ.

Напомним,