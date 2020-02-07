Тарас Тополя стал отцом для дочери известной украинской певицы
В семье Наталки Карпы произошло важное и сакральное событие.
Таинство крещения прошло в особенном для артистки месте – Патриаршем соборе Воскресения Христова. Именно в этом храме звезда просила у Бога ребенка.
Крестным отцом для дочери Карпы и Терехова стал фронтмен группы «Антитела» Тарас Тополя. Роль крестной мамы на себя взяла подруга певицы – Татьяна Антонян.
У Тараса Тополи появилась доченька. Мы только что были на невероятном душевном таинстве крещения Златы в Патриаршем соборе Воскресения Христова, – написала в своем Telegram-канале Соломия Витвицкая, которая также была в храме. – У Златочки теперь есть ангелы-хранители и четверо крестных! В частности, дочурка Наталки Карпы и Евгения Терехова стала первой крестной доченькой у Тараса Тополи.