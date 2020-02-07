Тарас Тополя стал отцом для дочери известной украинской певицы

В семье Наталки Карпы произошло важное и сакральное событие.

В минувший четверг певица Наталка Карпа и ее супруг Евгений Терехов крестили своего первенца – дочку Злата, которой скоро исполнится два месяца.

Таинство крещения прошло в особенном для артистки месте – Патриаршем соборе Воскресения Христова. Именно в этом храме звезда просила у Бога ребенка.

Крещение дочки Наталки Карпы / instagram.com/jacki_boy89

На своей странице в Инстаграм Наталка поделилась целой серией фотографий и видео, как проходила подготовка к таинству и с самого храма.

Крестным отцом для дочери Карпы и Терехова стал фронтмен группы «Антитела» Тарас Тополя. Роль крестной мамы на себя взяла подруга певицы – Татьяна Антонян.

Тарас Тополя крестил дочь Наталки Карпы / кадр из видео

У Тараса Тополи появилась доченька. Мы только что были на невероятном душевном таинстве крещения Златы в Патриаршем соборе Воскресения Христова, – написала в своем Telegram-канале Соломия Витвицкая, которая также была в храме. – У Златочки теперь есть ангелы-хранители и четверо крестных! В частности, дочурка Наталки Карпы и Евгения Терехова стала первой крестной доченькой у Тараса Тополи.

Крещение дочки Наталки Карпы / instagram.com/jacki_boy89

Напомним,