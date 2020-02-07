Тарас Тополя стал отцом для дочери известной украинской певицы

7 февраля 2020 08:00 Юлия Крутиева
Тарас Тополя стал отцом для дочери известной украинской певицы
Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя
instagram.com/antytila_official

В семье Наталки Карпы произошло важное и сакральное событие.

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В минувший четверг певица Наталка Карпа и ее супруг Евгений Терехов крестили своего первенца – дочку Злата, которой скоро исполнится два месяца. 

Таинство крещения прошло в особенном для артистки месте – Патриаршем соборе Воскресения Христова. Именно в этом храме звезда просила у Бога ребенка.

Крещение дочки Наталки Карпы / instagram.com/jacki_boy89
На своей странице в Инстаграм Наталка поделилась целой серией фотографий и видео, как проходила подготовка к таинству и с самого храма.

Крестным отцом для дочери Карпы и Терехова стал фронтмен группы «Антитела» Тарас Тополя. Роль крестной мамы на себя взяла подруга певицы – Татьяна Антонян. 

Тарас Тополя крестил дочь Наталки Карпы / кадр из видео

У Тараса Тополи появилась доченька. Мы только что были на невероятном душевном таинстве крещения Златы в Патриаршем соборе Воскресения Христова, – написала в своем Telegram-канале Соломия Витвицкая, которая также была в храме. – У Златочки теперь есть ангелы-хранители и четверо крестных! В частности, дочурка Наталки Карпы и Евгения Терехова стала первой крестной доченькой у Тараса Тополи.

Крещение дочки Наталки Карпы / instagram.com/jacki_boy89
Напомним,

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