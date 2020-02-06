Победитель «Голосу країни» рассказал о потере матери
Сейчас в эфире «1+1» выходит уже десятый юбилейный сезон вокального шоу «Голос країни».
В интервью журналистам «ЖВЛ» победитель первого сезона «Голосу країни» Иван рассказал, как сложилась его жизнь через 9 лет после триумфа.
Мало кто знает, что после того, как песня о папе принесла Ивану победу на вокальном шоу, он потерял маму.
У нее был рак тяжелой формы. Я пытался сделать все возможное, чтобы ее спасти,– рассказывает певец.
Тогда моя мама работала начальником отделения почты и получала в месяц 52 гривны, а я мог за вечер заработать 30, – вспоминает парень. – Таких вечеров у меня было много.
Это был огромный вклад в семейный бюджет, а Иван стал настоящей звездой в своем райцентре. Талантливого парня пригласили на работу художественным руководителем в сельском клубе, но он мечтал покорить Украину и несколько лет проходил кастинги во все возможные талант-шоу, но ему постоянно отказывали.
Но радостную жизнь певца затмила трагическая новость. В 2015-м у мамы Ивана диагностировали рак, – говорит Иван. – Так случилось, что на «Голосі країни» все видели папу, но мама очень много сделала для того, чтобы сейчас я был тем, кем я есть.
Напомним,