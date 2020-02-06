Победитель «Голосу країни» рассказал о потере матери

6 февраля 2020 18:00 Юлия Крутиева
Победитель «Голосу країни» рассказал о потере матери
Сцена «Голосу країни»
пресс-служба канала 1+1

Сейчас в эфире «1+1» выходит уже десятый юбилейный сезон вокального шоу «Голос країни».

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За все время проект дал дорогу сотням мощных вокалистов и зажег десятки звезд. Одним из самых ярких участников в истории шоу стал Иван Ганзера, который сейчас записывает альбомы и активно гастролирует по Украине.

В интервью журналистам «ЖВЛ» победитель первого сезона «Голосу країни» Иван рассказал, как сложилась его жизнь через 9 лет после триумфа.

Мало кто знает, что после того, как песня о папе принесла Ивану победу на вокальном шоу, он потерял маму.

У нее был рак тяжелой формы. Я пытался сделать все возможное, чтобы ее спасти,
– рассказывает певец.

Певец Иван Ганзера / пресс-служба канала 1+1
Именно мама хотела, чтобы парень пел. В детстве она отвела Ивана в музыкальную школу и поощряла выступать на всех семейных праздниках: «Она решила, что из-за проблем со зрением, мне будет сложнее получить другую профессию».

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Уже в 13 лет Ивана стали приглашать выступать на свадьбах в родном селе Калиново, что в Харьковской области. 

Тогда моя мама работала начальником отделения почты и получала в месяц 52 гривны, а я мог за вечер заработать 30, – вспоминает парень. – Таких вечеров у меня было много.

Это был огромный вклад в семейный бюджет, а Иван стал настоящей звездой в своем райцентре. Талантливого парня пригласили на работу художественным руководителем в сельском клубе, но он мечтал покорить Украину и несколько лет проходил кастинги во все возможные талант-шоу, но ему постоянно отказывали. 

Иван Ганзера с женой / пресс-служба канала 1+1
Поэтому, когда Иван узнал, что запускается шоу, в котором артиста выбирают не по внешности, а по голосу, почувствовал – это его шанс. Иван поразил тренеров и зрителей «Голосу країни» и одержал победу. 

Но радостную жизнь певца затмила трагическая новость. В 2015-м у мамы Ивана диагностировали рак, – говорит Иван. – Так случилось, что на «Голосі країни» все видели папу, но мама очень много сделала для того, чтобы сейчас я был тем, кем я есть.

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Семья продала автомобиль, дом, чтобы собрать деньги на лечение, однако маму спасти так и не смогли. 

Напомним,  

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