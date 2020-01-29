Победитель шоу “Голос країни» попал в ДТП

Неприятный инцидент на дороге случился с украинским певцом.

Иван Ганзера часто выступает для украинских военных, гастролируя по Украине. И вот на днях победитель 1 сезона проекта «Голос країни» попал в ДТП.

К счастью все остались живы и здоровы. Однако он и его супруга сильно испугались.

Певец Иван Ганзера с женой и дочерью / социальная сеть Facebook

А произошел инцидент вблизи города Полтава, где в автомобиль артиста врезалось авто, в котором находились люди арабской внешности. Полицию дождаться Ивану так и не удалось, поэтому сейчас исполнитель за свои средства чинит машину.

У нас не было видеорегистратора, поэтому доказать, что они сделали опасный маневр – невозможно, – рассказыват LifeStyle 24 Иван Ганзера. – Согласно правилам, скорее мы виновны, потому что можно сказать, что не держали дистанцию. Но как ее можно держать, если человек тебя обгоняет и перед тобой резко останавливается. Мы тормозили, но столкновения невозможно было избежать.

После этого ДТП жена артиста пока что даже боится смотреть в сторону авто. Она всегда ездит очень аккуратно, а такая ситуация на дороге с ней произошла впервые.

Напомним,