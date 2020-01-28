Энрике Иглесиас и Анна Курникова станут родителями в третий раз: малыш «на подходе»

28 января 2020 14:00 Юлия Крутиева
Энрике Иглесиас и Анна Курникова станут родителями в третий раз: малыш «на подходе»
Энрике Иглесиас и Анна Курникова
Fotobank / GettyImages

В жизни Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой намечаются перемены.

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Первые слухи о том, что в семье Иглесиаса и Курниковой грядет пополнение, появились в СМИ еще в декабре. Тогда в объектив папарацци, якобы, попал округлившийся животик спортсменки.

Сама звездная пара подобную информацию комментировать не спешила. Однако сохранить их семейную тайну не смогли близкие знакомые.

В интервью телеканалу «Telemundo Entretenimiento» источники из близкого окружения спортсменки и певца заявили, что их третий ребенок – «на подходе».

instagram.com/enriqueiglesias / instagram.com/enriqueiglesias
Журналисты уверяют, что пополнение в семье Иглесиаса и Курниковой может случиться буквально через месяц – в марте. Кто родится у пары – мальчик или девочка – не известно.

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Сейчас же Энрике и Анна воспитывают двойню. В декабре 2017 года, спустя 16 лет отношений, у пары родилась дочь Люси и сын Николас. Продолжительное время они скрывали малышей от публики, а сейчас активно делятся их снимками в Инстаграм.

Напомним,

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