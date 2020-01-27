Юлия Высоцкая поделилась редким фото своего возмужавшего сына Петра

Начало года для известной ведущей и кулинара началось со стресса.

19 января Юле Высоцкой вместе с мужем Андреем Кончаловским пришлось экстренно обратиться за помощью в полицию. А все из-за пропажи сына Петра.

Тогда парень не вернулся домой и не выходил на связь. К счастью, самые страшные ожидания не оправдались. Петр просто немного задержался на вечеринке у знакомых.

Юлия Высоцкая с мужем / instagram.com/juliavysotskayaofficial

Чтобы не попадаться на глаза своему отцу, парень решил остаться ночевать в доме для гостей, но, тем самым, спровоцировал сильнейший стресс у родителей.

Чтобы поклонники Высоцкой убедились, что с Петром все хорошо, ведущая даже поделилась в своем Инстаграм редкой фотографией с сыном.

Который сейчас час? Позвони моему агенту. Я не доступен,

– подписала снимок Юлия.

Сын Юлии Высоцкой Петр / instagram.com/juliavysotskayaofficial

Фолловеры звезды были ради увидеть возмужавшего парня. В свои 16 лет Петр очень похож на маму. От отца ему достался проникновенный взгляд.

«Жених растет – огонь», «Мамина копия, но взгляд папин... глубокий», «У вас прекрасный сын»,

– пишут подписчики ведущей в комментариях к фото.

Напомним,