Юлия Высоцкая поделилась редким фото своего возмужавшего сына Петра

27 января 2020 12:00 Юлия Крутиева
Юлия Высоцкая поделилась редким фото своего возмужавшего сына Петра
Ведущая и кулинар Юлия Высоцкая
instagram.com/juliavysotskayaofficial

Начало года для известной ведущей и кулинара началось со стресса.

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19 января Юле Высоцкой вместе с мужем Андреем Кончаловским пришлось экстренно обратиться за помощью в полицию. А все из-за пропажи сына Петра. 

Тогда парень не вернулся домой и не выходил на связь. К счастью, самые страшные ожидания не оправдались. Петр просто немного задержался на вечеринке у знакомых.

Юлия Высоцкая с мужем / instagram.com/juliavysotskayaofficial
Чтобы не попадаться на глаза своему отцу, парень решил остаться ночевать в доме для гостей, но, тем самым, спровоцировал сильнейший стресс у родителей.

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Чтобы поклонники Высоцкой убедились, что с Петром все хорошо, ведущая даже поделилась в своем Инстаграм редкой фотографией с сыном.

Который сейчас час? Позвони моему агенту. Я не доступен,
– подписала снимок Юлия.

Сын Юлии Высоцкой Петр / instagram.com/juliavysotskayaofficial
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Фолловеры звезды были ради увидеть возмужавшего парня. В свои 16 лет Петр очень похож на маму. От отца ему достался проникновенный взгляд.

«Жених растет – огонь», «Мамина копия, но взгляд папин... глубокий», «У вас прекрасный сын»,
– пишут подписчики ведущей в комментариях к фото.

Напомним,

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