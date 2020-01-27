Юлия Высоцкая поделилась редким фото своего возмужавшего сына Петра
27 января 2020 12:00
Ведущая и кулинар Юлия Высоцкая
instagram.com/juliavysotskayaofficial
Начало года для известной ведущей и кулинара началось со стресса.
Юле Высоцкой вместе с мужем Андреем Кончаловским пришлось экстренно обратиться за помощью в полицию. А все из-за пропажи сына Петра.Чтобы не попадаться на глаза своему отцу, парень решил остаться ночевать в доме для гостей, но, тем самым, спровоцировал сильнейший стресс у родителей.
Тогда парень не вернулся домой и не выходил на связь. К счастью, самые страшные ожидания не оправдались. Петр просто немного задержался на вечеринке у знакомых.
Юлия Высоцкая с мужем / instagram.com/juliavysotskayaofficial
Который сейчас час? Позвони моему агенту. Я не доступен,– подписала снимок Юлия.
Сын Юлии Высоцкой Петр / instagram.com/juliavysotskayaofficial
«Жених растет – огонь», «Мамина копия, но взгляд папин... глубокий», «У вас прекрасный сын»,– пишут подписчики ведущей в комментариях к фото.
Напомним,