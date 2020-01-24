Оксана Байрак впервые рассказала о рождении ребенка
В минувший четверг канал СТБ презентовал новые проекты, которые зрители увидят в эфире этой весной.
Одно из них прозвучало из уст продюсера и ведущей Оксаны Байрак, которая презентовала второй сезон сериала «Ничто не случается дважды», и новое шоу «О чем молчат женщины» о женщинах с непростыми историями.
По словам Байрак, на шоу будут говорить о насилии в семье, измене мужа с другим мужчиной, суррогатном материнстве. Последней теме ведущая уделила особое внимание.
Деталей Оксана решила не рассказывать. Но ранее журналистам уже удалось узнать, что у продюсера родилась дочка. Девочку назвали Лизой.
Напомним,