Оксана Байрак впервые рассказала о рождении ребенка

В минувший четверг канал СТБ презентовал новые проекты, которые зрители увидят в эфире этой весной.

В рамках презентации продюсеры не только анонсировали новые проекты, а рассказали и о новых сезонах шоу «Холостяк» и «МастерШеф. Профессионалы», а также сделали несколько сенсационных заявлений.

Одно из них прозвучало из уст продюсера и ведущей Оксаны Байрак, которая презентовала второй сезон сериала «Ничто не случается дважды», и новое шоу «О чем молчат женщины» о женщинах с непростыми историями.

По словам Байрак, на шоу будут говорить о насилии в семье, измене мужа с другим мужчиной, суррогатном материнстве. Последней теме ведущая уделила особое внимание.

Продюсер Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Большой неожиданностью для всех присутствующих стало признание Оксаны в том, что она стала мамой. Ребенка для нее выносила суррогатная мать.

Деталей Оксана решила не рассказывать. Но ранее журналистам уже удалось узнать, что у продюсера родилась дочка. Девочку назвали Лизой.

Напомним,