Холостяк-10: известно имя и как выглядит главный герой проекта

Холостяк-10: известно имя и как выглядит главный герой проекта

Телеканал СТБ продолжает раскрывать интригу о десятом Холостяке.

Его зовут Макс, он пилот, а также владелец летной школы в Америке. Об этом стало известно сегодня на презентации весеннего сезона СТБ «З любов’ю МОЖЛИВО ВСЕ». Фамилию главного героя романтического проекта пока что не называют.

Он ставит себе заоблачные цели и достигает их. Макс много лет шел к своей мечте – покорить небо за штурвалом самолета. А теперь он хочет летать на крыльях любви.

Съемки десятого сезона реалити уже подходят к концу. Премьера проекта состоится на СТБ 6 марта. Ведущий – Григорий Решетник.

Напомним,