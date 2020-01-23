Холостяк-10: известно имя и как выглядит главный герой проекта

23 января 2020 18:40 Юлия Крутиева
Холостяк-10: известно имя и как выглядит главный герой проекта
Холостяк-10: известно имя и как выглядит главный герой проекта
пресс-служба канала СТБ

Телеканал СТБ продолжает раскрывать интригу о десятом Холостяке.

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Его зовут Макс, он пилот, а также владелец летной школы в Америке. Об этом стало известно сегодня на презентации весеннего сезона СТБ «З любов’ю МОЖЛИВО ВСЕ». Фамилию главного героя романтического проекта пока что не называют.

Он ставит себе заоблачные цели и достигает их. Макс много лет шел к своей мечте – покорить небо за штурвалом самолета. А теперь он хочет летать на крыльях любви.

Съемки десятого сезона реалити уже подходят к концу. Премьера проекта состоится на СТБ 6 марта. Ведущий – Григорий Решетник.

Напомним,

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СТБ премьера телешоу Холостяк-10

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