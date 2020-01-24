Тина Кароль призналась, как сын реагирует на слухи о ее романе с Даном Баланом
Личная жизнь певицы не перестает быть темой №1 в соцсетях.
На теплых отношениях украинской певицы и молдавского певца строится сюжетная линия проекта. Не пропускают эту тему мимо себя и коллеги Кароль.
Во время недавней записи концерта «Рождественские истории» девушки из «Женского Квартала» провели таинственный обряд – попытались предсказать имя жениха для Тины. Без упоминания Балана не обошлось.
Но если зрителям это выступление понравилось, то сын 34-летней певицы был от него совершенно не в восторге. Об этом Кароль рассказала в новом выпуске программы «Слава+».
Когда он был на «Рождественских историях», он сказал: «Мне не понравились ваши шутки. Что это они шутят, что ты выходишь замуж за Балана? Зачем ты поддерживаешь эти шутки, эти праздные разговоры?»,– рассказывает звезда.
При этом Тина не отрицает, что между ней и Баланом случилась химия.
Случился дуэт, случилась музыка, случилось волшебство...– интригует звезда.
Напомним,