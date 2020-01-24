Тина Кароль призналась, как сын реагирует на слухи о ее романе с Даном Баланом

24 января 2020 00:02 Юлия Крутиева
Тина Кароль призналась, как сын реагирует на слухи о ее романе с Даном Баланом
Певица Тина Кароль
instagram.com/tina_karol

Личная жизнь певицы не перестает быть темой №1 в соцсетях.

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А все благодаря вокальному проекту «Голос країни», в рамках которого второй год подряд Тина Кароль интригует публику отношениями с Даном Баланом.

На теплых отношениях украинской певицы и молдавского певца строится сюжетная линия проекта. Не пропускают эту тему мимо себя и коллеги Кароль.

Во время недавней записи концерта «Рождественские истории» девушки из «Женского Квартала» провели таинственный обряд – попытались предсказать имя жениха для Тины. Без упоминания Балана не обошлось.

Но если зрителям это выступление понравилось, то сын 34-летней певицы был от него совершенно не в восторге. Об этом Кароль рассказала в новом выпуске программы «Слава+».

Тина Кароль с сыном / facebook.com/tina.karol
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Артистка отметила, что Вениамин совершенно не готов к появлению отчима и он бурно реагирует на то, что все обсуждают отношения мамы с Даном.

Когда он был на «Рождественских историях», он сказал: «Мне не понравились ваши шутки. Что это они шутят, что ты выходишь замуж за Балана? Зачем ты поддерживаешь эти шутки, эти праздные разговоры?»,
– рассказывает звезда.

При этом Тина не отрицает, что между ней и Баланом случилась химия.

Случился дуэт, случилась музыка, случилось волшебство...
– интригует звезда.

Напомним,

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