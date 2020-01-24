Тина Кароль призналась, как сын реагирует на слухи о ее романе с Даном Баланом

Личная жизнь певицы не перестает быть темой №1 в соцсетях.

А все благодаря вокальному проекту «Голос країни», в рамках которого второй год подряд Тина Кароль интригует публику отношениями с Даном Баланом.

На теплых отношениях украинской певицы и молдавского певца строится сюжетная линия проекта. Не пропускают эту тему мимо себя и коллеги Кароль.

Во время недавней записи концерта «Рождественские истории» девушки из «Женского Квартала» провели таинственный обряд – попытались предсказать имя жениха для Тины. Без упоминания Балана не обошлось.

Но если зрителям это выступление понравилось, то сын 34-летней певицы был от него совершенно не в восторге. Об этом Кароль рассказала в новом выпуске программы «Слава+».

Тина Кароль с сыном / facebook.com/tina.karol

Артистка отметила, что Вениамин совершенно не готов к появлению отчима и он бурно реагирует на то, что все обсуждают отношения мамы с Даном.

Когда он был на «Рождественских историях», он сказал: «Мне не понравились ваши шутки. Что это они шутят, что ты выходишь замуж за Балана? Зачем ты поддерживаешь эти шутки, эти праздные разговоры?»,

– рассказывает звезда.

При этом Тина не отрицает, что между ней и Баланом случилась химия.

Случился дуэт, случилась музыка, случилось волшебство...

– интригует звезда.

Напомним,