Х-фактор: экс-участнику проекта отменили смертный приговор в Малайзии
Два года назад имя Романа Золотарева прогремело на весь мир.
В 2017 году парню присудили смертную казнь через повешение: Роман послушал незнакомых лиц доставить в Лаоа чемодан с вещами, не зная о его содержимом.
Во время пересадки в международном аэропорту Куала-Лумпур Золотарев был задержан таможенными органами Малайзии. Оказалось, что в чемодане находились наркотики.
Благодаря совместным усилиями Офиса омбудсмена и украинских дипломатов смертный приговор Роману Золотареву был отменен. Он уже вернулся на родину и встретился со своим отцом,– сообщила омбудсмен Людмила Денисова.