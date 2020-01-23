Х-фактор: экс-участнику проекта отменили смертный приговор в Малайзии

Два года назад имя Романа Золотарева прогремело на весь мир.

К сожалению, это произошло не из-за творческих успехов участника вокального проекта «Х-фактор» , а из-за приговора, который Роман получил в Малайзии.

В 2017 году парню присудили смертную казнь через повешение: Роман послушал незнакомых лиц доставить в Лаоа чемодан с вещами, не зная о его содержимом.

Во время пересадки в международном аэропорту Куала-Лумпур Золотарев был задержан таможенными органами Малайзии. Оказалось, что в чемодане находились наркотики.

Роман Золотарев вернулся в Украину / facebook.com/denisovaombudsman

29 марта 2019-го Высший суд Шах-Алам приговорил украинца к смерти, но благодаря усилиям украинской стороны приговор Роману был отменен. 22 января 2020 года ему удалось вернуться в Украину.

Благодаря совместным усилиями Офиса омбудсмена и украинских дипломатов смертный приговор Роману Золотареву был отменен. Он уже вернулся на родину и встретился со своим отцом,

– сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Роман Золотарев вернулся в Украину / facebook.com/denisovaombudsman

Напомним,