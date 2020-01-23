Х-фактор: экс-участнику проекта отменили смертный приговор в Малайзии

23 января 2020 15:00 Юлия Крутиева
Х-фактор: экс-участнику проекта отменили смертный приговор в Малайзии
Певец Роман Золотарев
кадр из видео

Два года назад имя Романа Золотарева прогремело на весь мир.

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К сожалению, это произошло не из-за творческих успехов участника вокального проекта «Х-фактор», а из-за приговора, который Роман получил в Малайзии.

В 2017 году парню присудили смертную казнь через повешение: Роман послушал незнакомых лиц доставить в Лаоа чемодан с вещами, не зная о его содержимом.

Во время пересадки в международном аэропорту Куала-Лумпур Золотарев был задержан таможенными органами Малайзии. Оказалось, что в чемодане находились наркотики.

Роман Золотарев вернулся в Украину / facebook.com/denisovaombudsman
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29 марта 2019-го Высший суд Шах-Алам приговорил украинца к смерти, но благодаря усилиям украинской стороны приговор Роману был отменен. 22 января 2020 года ему удалось вернуться в Украину.

Благодаря совместным усилиями Офиса омбудсмена и украинских дипломатов смертный приговор Роману Золотареву был отменен. Он уже вернулся на родину и встретился со своим отцом,
– сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Роман Золотарев вернулся в Украину / facebook.com/denisovaombudsman
Напомним,

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