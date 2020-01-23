Мир наизнанку: Дмитрий Комаров вернулся из экспедиции и грандиозно презентовал новый сезон
Накануне старта нового сезона тревел-шоу «Мир наизнанку», в одном из киевских кинотеатров телеканал «1+1» устроил масштабную презентацию, на которую пришли звезды, блогеры и команда проекта.
Гостями атмосферной презентации стали Юрий Ткач, Екатерина Осадчая, Мишель Андраде, Маричка Падалко, Владимир Горянский, ведущие «Сніданку з 1+1» Людмила Барбир и Руслан Сеничкин, Александр Пикалов с сыном, Богдан Юсипчук, Соломия Витвицкая, блогер Ольга Шевченко (Shelby) и другие. Поддержать Дмитрия Комарова пришла также супруга Александра Кучеренко и семья.
«Мир наизнанку» – проект, который родился на канале «1+1», и существует уже много лет, что является серьезным достижением. Это самое рейтинговое тревел-шоу в Украине, которое показывает зрителю, как круто путешествовать и познавать планету. Мы зажигаем других, таких же смелых украинцев, которые по следам Дмитрия Комарова сейчас покоряют мир. Это очень приятно, и нам хочется, чтобы программа существовала еще долго. Уверен, новый сезон о Китае будет очень ярким и захватывающим,– сказал Максим Кривицкий.
У нас, как всегда, эксклюзив – мы пожили в монастыре Шаолинь и покажем его «изнанку», – отметил Комаров. – Нашей задачей было попасть туда не по билету, как туристы, а посмотреть на его другую сторону, недоступную обычным посетителям. Ведь большинство из нас слышали о шаолинских монахах, которые обладают невероятной силой и могут стоять на одном пальце. И мы проверили, насколько это правда или вымысел.
Почему мы выбрали Китай? – отвечал на вопросы из зала ведущий. – Это страна, которая даже наше, разбалованное путешествиями воображение, перевернула с ног на голову. Суперсовременная страна, в которой в Шанхае можно сесть на поезд и ехать со скоростью 431 километров в час. И в этом же Шанхае мы можем найти рынок традиционной медицины и купить сушеную лягушку, змею, корешок, встретить сотни миллионов людей, которые никогда не заходят в современные аптеки и не знают, что такое антибиотики, аспирин и другие европейские лекарства.
Если в Пекине в 5 утра выйти в центральный парк, то можно увидеть там бабушек, которые садятся на шпагат и делают сальто, – рассказывает Дмитрий. – И ты не веришь, что в 80, 90 и 100 лет можно такое вытворять! Это все китайская медицина, и в том числе секреты Шаолиня. А я буквально за один месяц похудел на 10 килограммов. Никакой диеты или спорта. В Китае я открыл для себя китайский чай и его целебные свойства, уже не представляю без него своей жизни. Моя жена не даст соврать, каждое утро у меня начинается с китайского чая.
Кроме того, в новом сезоне Дмитрий Комаров испытает на себе тысячелетние ритуалы китайской традиционной медицины, покажет передовые технологии, познакомится с боевыми техниками сильнейших воинов мира, встретится с интересными людьми и побывает в самых отдаленных регионах Китая. И конечно же, телеведущий познакомит жителей Поднебесной с украинской культурой и кулинарными традициями страны.
Смотрите самый масштабный китайский сезон «Мира наизнанку» с Дмитрием Комаровым в 22.45 с 29 января на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA.
Напомним,