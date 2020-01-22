52-летняя Памела Андерсон тайно вышла замуж за мужчину, который старше ее на 20 лет
Актриса еще та интригантка.
По данным журналистов издания «The Hollywood Reporter», на днях вышла замуж за мужчину, с которым она встречалась 30 лет назад. В последние месяцы пара воссоединилась и держала отношения в секрете.
Новым мужем звезды Playboy стал 74-летний продюсер фильма «Звезда родилась» Джон Питерс. Мужчина сделал ей предложение 30 лет назад.
Теперь я видела больше жизни и понимаю, что он был рядом все время. Никогда не подводил меня. Я готова сейчас, и он тоже готов, – пишет в обращении актриса. – Мы понимаем и уважаем друг друга. Мы любим друг друга без условий. Мне повезло. Доказательство, что у Бога есть план.
Напомним,