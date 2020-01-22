52-летняя Памела Андерсон тайно вышла замуж за мужчину, который старше ее на 20 лет

22 января 2020 16:00 Юлия Крутиева
52-летняя Памела Андерсон тайно вышла замуж за мужчину, который старше ее на 20 лет
Актриса Памела Андерсон
КиноПоиск

Актриса еще та интригантка.

Читайте такжеОльга Фреймут сообщила о смерти близкого человека
В личной жизни Памелы Андерсон произошли кардинальные перемены. Оказалось, что не так давно 52-летняя звезда покинула ряды холостячек.

По данным журналистов издания «The Hollywood Reporter», на днях вышла замуж за мужчину, с которым она встречалась 30 лет назад. В последние месяцы пара воссоединилась и держала отношения в секрете.

Новым мужем звезды Playboy стал 74-летний продюсер фильма «Звезда родилась» Джон Питерс. Мужчина сделал ей предложение 30 лет назад.

Актриса Памела Андерсон / instagram.com/pamelaanderson
Читайте такжеЭкс-«Холостяк» Никита Добрынин внезапно кардинально сменил имидж
Пара поженилась в минувший вторник на тайной церемонии в Малибу. Свадьба была закрытой. В этом Памела призналась в открытом письме журналистам.

Теперь я видела больше жизни и понимаю, что он был рядом все время. Никогда не подводил меня. Я готова сейчас, и он тоже готов, – пишет в обращении актриса. – Мы понимаем и уважаем друг друга. Мы любим друг друга без условий. Мне повезло. Доказательство, что у Бога есть план.

Напомним,

Облако тегов

свадьбы звезд личная жизнь звезд Памела Андерсон социальные сети новости

Материалы по теме

Геннадий Попенко стал отцом во второй раз
Новости

Геннадий Попенко стал отцом во второй раз
Травести-дива Монро стала ведущей на самом рейтинговом канале Украины
Новости

Травести-дива Монро стала ведущей на самом рейтинговом канале Украины
Стань моей тенью: канал «Украина» снимает новый фильм
Анонсы на ТВ

Стань моей тенью: канал «Украина» снимает новый фильм
Невеста из Стамбула: смотреть 283 серию онлайн (эфир от 22.01.2020)
Сериалы

Невеста из Стамбула: смотреть 283 серию онлайн (эфир от 22.01.2020)

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок

В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
ТОП-3 главные причины, почему у вас пропал секс

ТОП-3 главные причины, почему у вас пропал секс

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 276 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)

Невеста из Стамбула: смотреть 276 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)
Netflix представил полноценный трейлер третьего сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

Netflix представил полноценный трейлер третьего сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»
tv.ua