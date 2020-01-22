52-летняя Памела Андерсон тайно вышла замуж за мужчину, который старше ее на 20 лет

Актриса еще та интригантка.

В личной жизни Памелы Андерсон произошли кардинальные перемены. Оказалось, что не так давно 52-летняя звезда покинула ряды холостячек.

По данным журналистов издания «The Hollywood Reporter», на днях вышла замуж за мужчину, с которым она встречалась 30 лет назад. В последние месяцы пара воссоединилась и держала отношения в секрете.

Новым мужем звезды Playboy стал 74-летний продюсер фильма «Звезда родилась» Джон Питерс. Мужчина сделал ей предложение 30 лет назад.

Актриса Памела Андерсон / instagram.com/pamelaanderson

Пара поженилась в минувший вторник на тайной церемонии в Малибу. Свадьба была закрытой. В этом Памела призналась в открытом письме журналистам.

Теперь я видела больше жизни и понимаю, что он был рядом все время. Никогда не подводил меня. Я готова сейчас, и он тоже готов, – пишет в обращении актриса. – Мы понимаем и уважаем друг друга. Мы любим друг друга без условий. Мне повезло. Доказательство, что у Бога есть план.

Напомним,