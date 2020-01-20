Вера Брежнева поделилась редкими семейными фото с отдыха в Италии: несмотря на слухи о разводе

20 января 2020 12:00 Юлия Крутиева
Вера Брежнева поделилась редкими семейными фото с отдыха в Италии: несмотря на слухи о разводе
Певица Вера Брежнева
instagram.com/ververa

Звезды продолжают радовать нас фотографиями со своего зимнего отпуска.

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Но если большинство из знаменитостей в этом году выбрали отдых на Бали или Сейшельских островах, то певица Вера Брежнева отправилась на поиски снега. 

Нашла она его в Италии. В своем Инстаграм звезда рассказала, что считает эту страну удивительным местом: в ней возможен и морской, и горный отдых.

На один из итальянских курортов Брежнева отправилась не одна. Провести время с пользой и с удовольствием она решила вместе с мужем Константином Меладзе и младшей дочкой Сарой.

На своей странице в Инстаграм Вера не только поделилась эмоциями от долгожданного отдыха, но и опубликовала редкие семейные фотографии.

Удивительная страна Италия. За одну неделю я успела: без верхней одежды погулять по берегу моря под ласковым солнцем в одной ее части; затем в другой части два дня провела на фабриках, разрабатывая новые продукты и создавая новые коллекции; а закончила неделю в горах, где, поднявшись пешком (в чиасполе) на вершину мы наслаждались видами и погодой! – пишет звезда. – Какой кайф проводить время с пользой и с удовольствием!

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Поклонников певицы очень порадовали эти снимки, ведь в последнее время вокруг личной жизни Брежневой ходило множество противоречивых слухов.

В комментариях под публикацией фолловеры засыпали Веру и Константина комплиментами и отметили, что очень рады тому, что в их семье царит любовь и понимание.

Напомним,

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