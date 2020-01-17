Надя Дорофеева удивила Сеть снимком топлес с отдыха в Доминикане

17 января 2020 12:00 Юлия Крутиева
Надя Дорофеева удивила Сеть снимком топлес с отдыха в Доминикане
Певица Надя Дорофеева
instagram.com/nadyadorofeeva

Певица не перестает удивлять публику.

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Несколько дней назад солистка группы «Время и Стекло» отправилась в долгожданный отпуск. Вместе с мужем Вовой Дантесом певица отдыхает в Доминикане.

На своих страницах в социальных сетях Надя и Владимир активно делятся снимками и видео с путешествия. Певец делает акцент на юморе и спорте, а певица привлекает публику своей фигурой.

Практически ежедневно в Инстаграм Дорофеевой появляются фотографии, на которых она демонстрирует все великолепие своей фигуры.

Но один из снимков певицы вызвал большой интерес поклонников. На нем Надя позирует на пляжном лежаке без верха от купальника. Грудь она прикрыла книгой.

НИ СЫ. Джен Синсеро. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед,
– написала Надя в комментариях под снимком.

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Под кадром подписчики Дорофеевой оставили массу лайков и восхищенных комментариев. Не прошел мимо этой публикации и продюсер певицы – Потап.

Ты бы еще вся голая разделась, скоро в порнухе надо сниматься будет, чему вы учите детей, а Дантесу нравится что его жена п.....ка ? (Певичка),
– с юмором прокомментировал Потап.

Напомним,

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