Молодая невеста Виктора Павлика похвасталась свадебным платьем

17 января 2020 15:00 Юлия Крутиева
Молодая невеста Виктора Павлика похвасталась свадебным платьем
Виктор Павлик с невестой
instagram.com/repyahovakate

В личной жизни украинского певца грядут перемены.

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В этом году Виктор Павлик поведет под венец свою молодую невесту. Этой счастливицей стала концертный директор певца – 25-летняя Катерина Репяхова.

Пара уже полным ходом готовится к торжеству. На своей странице в Инстаграм Катерина призналась, что вместе с любимым они уже определились с датой свадьбы.

Также счастливая девушка решила показать своим подписчикам фотографию с примерок свадебного платья, в котором, предположительно, она пойдет под венец.

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Отметим, что для 53-летнего Павлика брак с Репяховой станет четвертым. От первой жены Лидии певец воспитывает сына Александра, от второй жены Светланы – дочь Кристину, а от третьей – сына Павлика.

Напомним,

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