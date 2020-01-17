Молодая невеста Виктора Павлика похвасталась свадебным платьем

В личной жизни украинского певца грядут перемены.

В этом году Виктор Павлик поведет под венец свою молодую невесту. Этой счастливицей стала концертный директор певца – 25-летняя Катерина Репяхова.

Пара уже полным ходом готовится к торжеству. На своей странице в Инстаграм Катерина призналась, что вместе с любимым они уже определились с датой свадьбы.

Также счастливая девушка решила показать своим подписчикам фотографию с примерок свадебного платья, в котором, предположительно, она пойдет под венец.

Отметим, что для 53-летнего Павлика брак с Репяховой станет четвертым. От первой жены Лидии певец воспитывает сына Александра, от второй жены Светланы – дочь Кристину, а от третьей – сына Павлика.

Напомним,