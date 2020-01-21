Экс-«Холостяк» Никита Добрынин внезапно кардинально сменил имидж

Главный герой шоу «Холостяк-9» не перестает удивлять своими поступками.

Поклонники до сих пор поздравляют Никиту Добрынина с помолвкой с Дарьей Квитковой, теперь же телеведущий подкинул им очередной повод для обсуждения.

Во время отдыха на Бали мужчина сменил свой цвет волос на совершенно новый. В Инстаграм Никита опубликовал снимок, на котором предстал с белыми волосами.

Никита Добрынин и Даша Квиткова / instagram.com/nikitadobrynin

Как оказалось, внезапная перемена в имидже Добрынина – результат проигранного спора с Квитковой. А сам спор касался цвета кожи белого медведя.

Даша уверяла, что цвет кожи у этого животного черный, а вот Никита настаивал на том, что она ничем не отличается от его бурого собрата.

Неожиданно победительница проекта «Холостяк-9» одержала победу, а телеведущему пришлось выполнять условия спора.

Проспорил и сделал,

– подписала Даша одно из фото Никиты в новом имидже.

Телеведущий Никита Добрынин / instagram.com/nikitadobrynin

Напомним,