Судья «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво взорвал Сеть обнаженным постельным фото
20 января 2020 08:00
Кулинар Эктор Хименес-Браво
instagram.com/hectorjimenezbravo
Судья кулинарного проекта «МастерШеф» удивил провокационным поступком.
Эктор Хименес-Браво не становился героем скандальных новостей. Однако в праздник Крещения Господнего кулинар решил поразить своих поклонников.
На своей странице в Инстаграм Хименес-Браво опубликовал провокационный снимок: в кадре 48-летний мужчина показал себя в постели полностью обнаженным.
Кулинар и ресторатор Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo
Воскресенье выходной! – пишет в комментариях под снимком судья кулинарного проекта. – Проведу его так. А что вы делаете?
Читайте такжеСолистка группы KAZKA рассказала, как снимали скандальные сцены из их нашумевшего клипаНеожиданный пост кулинара моментально привлек внимание подписчиков. Многие восхищались фигурой Эктора, некоторые критиковали за подобные кадры. Также среди фолловеров нашлись и такие, которых очень заинтересовало, всегда ли Хименес-Браво спит абсолютно голым.
Напомним,