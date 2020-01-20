Судья «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво взорвал Сеть обнаженным постельным фото

20 января 2020 08:00 Юлия Крутиева
Судья «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво взорвал Сеть обнаженным постельным фото
Кулинар Эктор Хименес-Браво
instagram.com/hectorjimenezbravo

Судья кулинарного проекта «МастерШеф» удивил провокационным поступком.

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Ранее Эктор Хименес-Браво не становился героем скандальных новостей. Однако в праздник Крещения Господнего кулинар решил поразить своих поклонников.  

На своей странице в Инстаграм Хименес-Браво опубликовал провокационный снимок: в кадре 48-летний мужчина показал себя в постели полностью обнаженным. 

Кулинар и ресторатор Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Воскресенье выходной! – пишет в комментариях под снимком судья кулинарного проекта. – Проведу его так. А что вы делаете?

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Неожиданный пост кулинара моментально привлек внимание подписчиков. Многие восхищались фигурой Эктора, некоторые критиковали за подобные кадры. Также среди фолловеров нашлись и такие, которых очень заинтересовало, всегда ли Хименес-Браво спит абсолютно голым.

Напомним,

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