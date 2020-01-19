Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко во второй раз стал папой
А мы продолжаем делиться с вами замечательными новостями о том, что в украинском шоу-бизнесе бэби-бум продолжается.
В Инстаграм-сториз счастливые Инна и Тимур рассказали, что роды прошли быстро, малыш и мама чувствуют себя хорошо.
День, якого ми так чекали! 19 січня 2020 року. 12:25. Мірошниченко Марко Тімурович. 3740 гр. 55 см,– написал в соцсети Мирошниченко.
Отметим, что у супругов подрастает старшенькая дочь Мия, которой буквально вчера исполнилось год и семь месяцев.
Поздравляем Тимура и Инну Мирошниченко с пополнением в семье! Пусть малыш растет здоровым и счастливым!
Напомним,