Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко во второй раз стал папой

19 января 2020 13:15 Юлия Крутиева
Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко во второй раз стал папой
Тимур Мирошниченко с женой Инной и дочкой Мией
instagram.com/timur.miroshnychenko

А мы продолжаем делиться с вами замечательными новостями о том, что в украинском шоу-бизнесе бэби-бум продолжается.

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Украинский ведущий Тимур Мирошниченко и его супруга Инна сегодня, 19 января, во второй раз стали родителями. У  пары родился сынок.  

В Инстаграм-сториз счастливые Инна и Тимур рассказали, что роды прошли быстро, малыш и мама чувствуют себя хорошо.

День, якого ми так чекали! 19 січня 2020 року. 12:25. Мірошниченко Марко Тімурович. 3740 гр. 55 см,
– написал в соцсети Мирошниченко.

Отметим, что у супругов подрастает старшенькая дочь Мия, которой буквально вчера исполнилось год и семь месяцев.

Поздравляем Тимура и Инну Мирошниченко с пополнением в семье! Пусть малыш растет здоровым и счастливым!

Напомним,

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