Настя Каменских «засветилась» в мексиканском Playboy: «Я горячая девушка»
Певица дала интервью мексиканскому журналу Playboy.
После того, как артистку пригласили презентовать там свой новый трек «Elefante», ее песни полюбились латиноамериканцам.
Я много раз была в Мексике в качестве туриста, и уже в качестве артиста, но это только начало, – отметила NK. – Теперь в моих планах приехать туда с концертом. В этой стране мне нравится все, а особенно – люди, которые всегда поют, танцуют и радуются жизни.
В интервью артистка также поделилась секретом, что ей помогает практиковать испанский, которая она выучила всего за 1,5 года.
Я люблю латиноамериканскую музыку, и мне всегда хотелось понимать, о чем эти песни, понимать язык. Это мотивировало меня выучить испанский, – рассказала Настя. – Практиковать разговорную речь мне помогают мексиканские мыльные оперы, я их столько пересмотрела, что уже и сложно вспомнить все названия.