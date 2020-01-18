Настя Каменских «засветилась» в мексиканском Playboy: «Я горячая девушка»

Певица дала интервью мексиканскому журналу Playboy.

В разговоре с журналистами Настя Каменских рассказала о планах еще ближе познакомить Мексику с украинской культурой и творчеством, и посетить страну с концертом.

После того, как артистку пригласили презентовать там свой новый трек «Elefante», ее песни полюбились латиноамериканцам.

Я много раз была в Мексике в качестве туриста, и уже в качестве артиста, но это только начало, – отметила NK. – Теперь в моих планах приехать туда с концертом. В этой стране мне нравится все, а особенно – люди, которые всегда поют, танцуют и радуются жизни.

Певица Настя Каменских / пресс-служба

Настя Каменских также призналась, что Латинская Америка интересовала ее еще в детстве, ведь ее родители какое-то время жили в Мексике и много рассказывали о культуре этого региона.

В интервью артистка также поделилась секретом, что ей помогает практиковать испанский, которая она выучила всего за 1,5 года.

Я люблю латиноамериканскую музыку, и мне всегда хотелось понимать, о чем эти песни, понимать язык. Это мотивировало меня выучить испанский, – рассказала Настя. – Практиковать разговорную речь мне помогают мексиканские мыльные оперы, я их столько пересмотрела, что уже и сложно вспомнить все названия.

Певица Настя Каменских / пресс-служба

Напомним,