Настя Каменских записала зажигательный трек со всемирно известным певцом
Певица записала совместный трек с одним из самых успешных исполнителей регетона в мире, кубинским певцом Джейкобом Форевером и молодым доминиканским исполнителем Джесси Франком.
Такая мультикультурная коллаборация не осталась без внимания и латиноамериканских СМИ, которые уже хорошо знакомы с творчеством украинской поп-дивы и полюбили ее.
С нетерпением жду премьеру трека, чтобы поделиться с вами результатом нашей работы. Момент очень ответственный, ведь своим творчеством я представляю за океаном и свою страну, и этот момент я хочу разделить со своими слушателями, – отметила Каменских. – Когда твою идею объединять культуры поддерживают артисты с мировым именем, артисты, которые покоряют мировые музыкальные чарты, это очень вдохновляет.
Напомним,