Настя Каменских записала зажигательный трек со всемирно известным певцом

14 января 2020 16:00 Юлия Крутиева
Настя Каменских записала зажигательный трек со всемирно известным певцом
Певица Настя Каменских
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Певица записала совместный трек с одним из самых успешных исполнителей регетона в мире, кубинским певцом Джейкобом Форевером и молодым доминиканским исполнителем Джесси Франком.

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Результатом сотрудничества исполнителей трех разных культур стал сингл «Miami», который Настя Каменских посвятила «всем, кто любит путешествовать и пляжный отдых». 

Такая мультикультурная коллаборация не осталась без внимания и латиноамериканских СМИ, которые уже хорошо знакомы с творчеством украинской поп-дивы и полюбили ее. 

С нетерпением жду премьеру трека, чтобы поделиться с вами результатом нашей работы. Момент очень ответственный, ведь своим творчеством я представляю за океаном и свою страну, и этот момент я хочу разделить со своими слушателями, – отметила Каменских. – Когда твою идею объединять культуры поддерживают артисты с мировым именем, артисты, которые покоряют мировые музыкальные чарты, это очень вдохновляет.

Настя Каменских с Джейкобом Форевером и Джесси Франком / пресс-служба
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Своим творчеством NK открывает Украину миру. Свой трек «Elefante», в котором латинские ритмы соединились с украинским сопилкой, она представила в Мексике, куда ее пригласили после фурора трека «Peligroso». Сейчас «Elefante» покоряет радио США, Канады и Мексики SiriusXM Venus. Кроме того, песня звучит на борту самолетов американских авиалиний JetBlue и на популярном радио iHeart. 

Напомним, 

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