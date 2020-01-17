Від пацанки до панянки-4: рассекречено, кто стал директором Школы леди в новом сезоне

17 января 2020 10:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: рассекречено, кто стал директором Школы леди в новом сезоне
Від пацанки до панянки-4: рассекречено, кто стал директором Школы леди в новом сезоне
пресс-служба Нового канала

«Пацанкам» из четвертого сезона реалити Нового канала крупно повезло – их перевоспитанием занялся настоящий профессионал. С одной стороны – опытный политтехнолог и журналист, с другой – мама троих детей.

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Через месяц, 17 февраля, Школа леди откроет свои теледвери для новых учениц – отъявленных оторв и хулиганок. У всех этих девушек непростые судьбы – они пережили детское насилие, проблемы в семье, как следствие – алкоголизм, наркомания, агрессия. 

Все они мечтают изменить свои жизни. И получат шанс сделать это в стенах Школы леди. А возглавит школу 48-летняя Татьяна Мокриди – миниатюрная блондинка с железной силой воли и внутренним стержнем из титана.

На роль директора Школы мы искали успешную женщину, которая достигла чего-то в жизни, и своим примером может показать участницам, какой должна быть современная девушка, – говорит руководитель проекта «Від пацанки до панянки» Ксения Бабенко. – Все кандидаты проходили необычный кастинг. Мы с главным режиссером играли роли дерзких «пацанок» и смотрели на реакцию. Татьяна – идеальный директор. Как PR-менеджер, работавший в политике, она может быть стальной, даже жесткой. Но как мама – она мягкая и сопереживающая.

Татьяна Мокриди / пресс-служба Нового канала
Татьяну Мокриди не в первый раз приглашали попробовать себя в роли директора или завуча Школы леди.

Но я была или слишком занята работой, или девочки (младшим дочерям-близняшкам – по семь лет) были совсем маленькими, и я понимала, что мама нужна им 24/7, – говорит Мокриди. – В этом году дочки пошли в первый класс, и у меня появилось время. Которое я решила посвятить другим детям – ученицам нашей Школы.

Кадр из промо Від пацанки до панянки-4 / пресс-служба Нового канала
Татьяна уверена: проект «Від пацанки до панянки» – не просто реалити. Это пособие для всех родителей о том, как воспитывать и как не воспитывать своих детей.

Очень важно, чтобы рядом с ребенком, особенно в переходном возрасте, находились люди с правильными ценностями и взглядами на жизнь, – считает директор Школы леди. – Парой слов или одним поступком человека можно как утопить, так и спасти, подтолкнуть вверх. И наша главная миссия на проекте – помочь участницам найти себя. Ведь если они не будут #загубленими (хештег сезона, – Прим.ред.), то смогут достичь любых целей.

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Первые недели съемок для нового директора Школы леди выдались очень тяжелыми. Татьяна Мокриди признается – ее эмоциональное состояние напоминало американские горки.

Я металась от состояния полного неприятия до материнских слез, – вспоминает Мокриди. – Когда знакомилась с девушками, не понимала, как можно так себя вести: пить сверх меры, употреблять наркотики, быть неразборчивой с мужчинами, драться... Но потом, узнавая их глубже, добираясь до корней проблем наших «пацанок», до причиненной им боли, которая не дает нормально жить... Я не могла сдержать слез. Знаете, иногда смотришь шикарное кино и думаешь – как сценаристы смогли придумать такое? А в это время в шаге от тебя в реальной жизни разворачиваются такие драмы, что волосы встают дыбом.

Татьяна Мокриди / пресс-служба Нового канала
Досье

Татьяна Мокриди, 48 лет – политтехнолог, журналист, медиакуратор

Практически всю профессиональную жизнь посвятила PR-технологиям. Работала с президентами Украины и многими известными политиками. 

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Татьяна в совершенстве знает правила делового и бытового этикета. И готова делиться с воспитанницами Школы леди всеми своими знаниями насчет общения с другими людьми и поведению в обществе. Учит «пацанок» думать и прогнозировать последствия своих поступков. С девушками строга, но в сложные моменты становится для них настоящей мамой. 

Считает, что пока человек жив, он может что-то изменить.

Премьеру 4 сезона «Від пацанки до панянки» смотрите в понедельник, 17 февраля, на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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