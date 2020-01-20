В семье Селин Дион случилось большое горе

Январь оказался самым печальным месяцем для некоторых звезд.

Сначала о смерти бабушки сообщила Наталка Карпа , а спустя несколько дней о потере в своем семьей рассказала Анна Завальская. У певицы также умерла бабушка. Позже стало известно, что Дуэйн «Скала» Джонсон потерял отца.

В конце прошлой недели трагедия случилось и в семье одной из легендарных канадских знаменитостей – Селин Дион. 16 января умерла ее 92-летняя мама Терезе.

На следующий день после смерти мамы у Дион был сольный концерт в Майами. Певица не стала отменять мероприятие, посвятив его своей родительнице.

Перед переполненной ареной American Airlines Дион выступила с эмоциональной речью.

Я почти уверена, что вы слышали новость о том, что моя мама умерла сегодня рано утром. Но уверяю вас, со мной все в порядке, с нами всеми все в порядке, – говорит певица. – Итак, вчера вечером я присоединилась к своим братьям и сестрам в Монреале и провела вечер у ее постели. Мы рассказывали разные истории. Мы пели песни. Мы обнялись и попрощались. Мы почти уверены, что мама ждала, когда мы соберемся вот так – все вместе.

Напомним,