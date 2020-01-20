В семье Селин Дион случилось большое горе

20 января 2020 09:30 Юлия Крутиева
В семье Селин Дион случилось большое горе
Певец Селин Дион
instagram.com/celinedion

Январь оказался самым печальным месяцем для некоторых звезд.

Читайте такжеУчастница шоу «Х-фактор-10» стала мамой
Сначала о смерти бабушки сообщила Наталка Карпа, а спустя несколько дней о потере в своем семьей рассказала Анна Завальская. У певицы также умерла бабушка. Позже стало известно, что Дуэйн «Скала» Джонсон потерял отца.

В конце прошлой недели трагедия случилось и в семье одной из легендарных канадских знаменитостей – Селин Дион. 16 января умерла ее 92-летняя мама Терезе.

На следующий день после смерти мамы у Дион был сольный концерт в Майами. Певица не стала отменять мероприятие, посвятив его своей родительнице.

Читайте также«Я горячая девушка»: Настя Каменских «засветилась» в мексиканском Playboy
Перед переполненной ареной American Airlines Дион выступила с эмоциональной речью.

Я почти уверена, что вы слышали новость о том, что моя мама умерла сегодня рано утром. Но уверяю вас, со мной все в порядке, с нами всеми все в порядке, – говорит певица. – Итак, вчера вечером я присоединилась к своим братьям и сестрам в Монреале и провела вечер у ее постели. Мы рассказывали разные истории. Мы пели песни. Мы обнялись и попрощались. Мы почти уверены, что мама ждала, когда мы соберемся вот так – все вместе.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Селин Дион социальные сети смерть новости трагедия

Материалы по теме

Не скрывая чувств: как звезды Нового канала относятся к объятиям?
Новости

Не скрывая чувств: как звезды Нового канала относятся к объятиям?
Ольга Фреймут сообщила о смерти близкого человека
Новости

Ольга Фреймут сообщила о смерти близкого человека
Лунный гороскоп на 22 января 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 22 января 2020 для всех знаков Зодиака
Полезная программа: как выбрать киви (эфир от 21.01.2020)
Телешоу

Полезная программа: как выбрать киви (эфир от 21.01.2020)

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок

В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок
Какой маникюр сводит парней с ума?

Какой маникюр сводит парней с ума?
Берегитесь: неизвестные ранее признаки рака!

Берегитесь: неизвестные ранее признаки рака!

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 276 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)

Невеста из Стамбула: смотреть 276 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)
Netflix представил полноценный трейлер третьего сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

Netflix представил полноценный трейлер третьего сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»
tv.ua