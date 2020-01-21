Ольга Фреймут сообщила о смерти близкого человека
Для многих 2020 год начался с печальных событий.
И вот вчера о смерти близкого человека сообщила ведущая Ольга Фреймут. Из жизни ушла ее подруга – телеведущая и бизнес-леди Соломия Островская.
19 января девушка попала в ДТП неподалеку от Житомира на трассе Киев-Чоп. Автомобиль ведущей столкнулся с грузовиком. Девушка скончалась на месте.
Пішла з життя моя близька подруга – Соломія Островська. Частина мого серця пішла з нею. Не вірю. Буду сумувати до кінця моїх днів, – пишет Фреймут. – Вона була неземна, занадто ідеальна, щоб бути правдою. Співчуваю рідним Соломії...
Напомним,