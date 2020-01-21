Ольга Фреймут сообщила о смерти близкого человека

21 января 2020 16:00 Юлия Крутиева
Ольга Фреймут сообщила о смерти близкого человека
Телеведущая Ольга Фреймут
instagram.com/freimutolia

Для многих 2020 год начался с печальных событий.

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Своих бабушек в начале года потеряли певицы Наталка Карпа и сестры Завальские, а несколько дней назад из жизни ушла мама певицы Селин Дион.

И вот вчера о смерти близкого человека сообщила ведущая Ольга Фреймут. Из жизни ушла ее подруга – телеведущая и бизнес-леди Соломия Островская.

19 января девушка попала в ДТП неподалеку от Житомира на трассе Киев-Чоп. Автомобиль ведущей столкнулся с грузовиком. Девушка скончалась на месте.

Телеведущая Соломия Островская / instagram.com/freimutolia
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Об этом Ольга Фреймут рассказала на своей странице в Инстаграм, опубликовав трогательное послание к погибшей подруге.

Пішла з життя моя близька подруга – Соломія Островська. Частина мого серця пішла з нею. Не вірю. Буду сумувати до кінця моїх днів, – пишет Фреймут. – Вона була неземна, занадто ідеальна, щоб бути правдою. Співчуваю рідним Соломії...

Напомним,

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