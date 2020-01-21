Константин Войтенко попал в полицию за кражу

21 января 2020 18:00 Юлия Крутиева
Константин Войтенко попал в полицию за кражу
Актер Константин Войтенко
instagram.com/kostiantynvoitenko

Звезда сериала «Будиночок на щастя» на Новом канале удивил признанием.

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Актер Константин Войтенко рассказал о самом постыдном моменте в своей жизни, который случился, когда Войтенко учился в техникуме. 

О своих похождениях в юности Костя Войтенко никогда не рассказывал. Оказалось, что, учась в техникуме, он активно занимался актерской деятельностью на сцене учебного заведения, а также играл в КВН. 

Самый постыдный случай в жизни произошел с актером, когда ему было 18 лет. 

Наша днепропетровская команда КВН поехала в другую страну на фестиваль. В один из дней мы прилично выпили. Когда на улице ловили такси, я заметил рядом с собой дорожный знак. Он висел на уровне моих глаз, что меня удивило, ведь обычно они прикреплены высоко на столбах, – вспоминает актер. – А этот был прикручен на две проволоки. Ну и я крутанул их. Знак упал. Я его взял, решил показать своим друзьям. И тут понял, что на меня сзади ярко светят фары авто. Это была полиция. Всю ночь просидел в отделении. На утро приехал какой-то дяденька и сказал, мол, если окажется, что стоимость знака больше 1100 местных денег, то это уголовная ответственность, если меньше – административная. Знак стоил 1060! Я тогда вздохнул с облегчением.

Актер Константин Войтенко / пресс-служба Нового канала
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Костя признался, что ему до сих пор очень стыдно за произошедшее. И даже мама актера об этой истории узнала лишь пару лет назад. 

Напомним, 

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