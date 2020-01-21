Алла Костромичева поделилась редким фото с мужем-американцем

21 января 2020 14:00 Юлия Крутиева
Алла Костромичева поделилась редким фото с мужем-американцем
Супермодель Алла Костромичева
социальная сеть Instagram

Алла Костромичева, как и многие украинские звезды, наслаждается отдыхом за границей.

Читайте такжеИзвестная голливудская актриса призналась в употреблении наркотиков
Несмотря на свой светский статус ведущей реалити «Топ-модель по-украински», Алле Костромичевой удается мастерски скрывать свою личную жизнь. 

Она публикует на своих страницах в социальных сетях фотографии с сыном Сальватором, а вот мужа-американца Джейсона Капоне – чаще всего скрывает.

Супермодель Алла Костромичева с сыном / социальная сеть Instagram
Лишь изредка Алла позволяет себе похвастаться романтическими фото с любимым. Один из таких случаев состоялся во время отдыха пары во Франции.

На своей странице в Инстаграм украинская красотка опубликовала фото, где она вместе с супругом позируют в обнимку в белоснежных банных халатах.

Читайте такжеБегом в бассейн: Леся Никитюк показала упражнения для попы в воде
В описании под кадром Алла решила поделиться своими эмоциями от романтического отдыха на одном из горнолыжных курортов Франции.

Одна из наших самых романтических поездок за почти 7 лет вместе. Все в этом чарующем месте помогает поверить в чудеса и магию любви. Иногда даже становится не по себе, как будто сейчас откроешь глаза дома в своей кроватке, а все это просто волшебный сон... – делится впечатлениями модель. – Если даже любимый согласился на сэлфи – это прям показатель, что весь стресс остался в NY, а здесь мы только вдвоем... А персонал гостиницы это просто порхающие вокруг эльфы.

Супермодель Алла Костромичева с мужем / социальная сеть Instagram
Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд отдых звезд социальные сети Алла Костромичева новости Топ-модель по-украински

Материалы по теме

Холостяк-10: стало известно, кто станет главным героем нового сезона шоу
Новости

Холостяк-10: стало известно, кто станет главным героем нового сезона шоу
Скоро свадьба: Роберт Паттинсон сделал предложение своей девушке
Новости

Скоро свадьба: Роберт Паттинсон сделал предложение своей девушке
Звезда «Топ-модели по-украински» Алла Костромичева поделилась редким фото с мужем-американцем
Новости

Звезда «Топ-модели по-украински» Алла Костромичева поделилась редким фото с мужем-американцем
Черноморские игры-2020: сделайте первый шаг к своей мечте
Новости

Черноморские игры-2020: сделайте первый шаг к своей мечте

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок

В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок
Какой маникюр сводит парней с ума?

Какой маникюр сводит парней с ума?
Берегитесь: неизвестные ранее признаки рака!

Берегитесь: неизвестные ранее признаки рака!

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)

Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 276 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)

Невеста из Стамбула: смотреть 276 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)
tv.ua