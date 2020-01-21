Алла Костромичева поделилась редким фото с мужем-американцем
Алла Костромичева, как и многие украинские звезды, наслаждается отдыхом за границей.
Она публикует на своих страницах в социальных сетях фотографии с сыном Сальватором, а вот мужа-американца Джейсона Капоне – чаще всего скрывает.
На своей странице в Инстаграм украинская красотка опубликовала фото, где она вместе с супругом позируют в обнимку в белоснежных банных халатах.
Одна из наших самых романтических поездок за почти 7 лет вместе. Все в этом чарующем месте помогает поверить в чудеса и магию любви. Иногда даже становится не по себе, как будто сейчас откроешь глаза дома в своей кроватке, а все это просто волшебный сон... – делится впечатлениями модель. – Если даже любимый согласился на сэлфи – это прям показатель, что весь стресс остался в NY, а здесь мы только вдвоем... А персонал гостиницы это просто порхающие вокруг эльфы.