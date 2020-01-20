Известная голливудская актриса призналась в употреблении наркотиков

Эта красотка не перестает удивлять публику своими поступками и заявлениями.

Не успели поклонники Гвинет Пэлтроу отойти от новости, что звезда выпустила аромасвечи с запахом вагины, как она шокировала их очередным неожиданным признанием.

В интервью журналистам издания «The Sun» Пэлтроу призналась, что вместе со своим мужем Брэдом Фэлчаком употребляла запретные вещества.

Во время отдыха в Мексике Гвинет попробовала наркотик МДМА. Но актриса поспешила успокоить публику: она сделала это исключительно в терапевтических целях.

Пэлтроу объяснила, что узнала о препарате МДМА от одного из своих знакомых, которому это вещество помогло справиться с серьезным стрессовым расстройством.

Я не видела галлюцинаций, я была уверена, что этот опыт пойдет только на пользу моему здоровью, – рассказывает звезда. – Но это было очень эмоционально. Хорошо, что тогда со мной рядом был мой бойфренд, который в дальнейшем стал мужем. Брэд очень отзывчивый и мудрый человек. И в нем были силы, чтобы помочь мне справиться.

Напомним,