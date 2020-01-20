Леся Никитюк показала упражнения для попы в воде: бегом в бассейн

20 января 2020 16:00 Юлия Крутиева
Леся Никитюк показала упражнения для попы в воде: бегом в бассейн
Телеведущая Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала

Ведущая Нового канала поделилась авторским рецептом стройной фигуры без изнуряющих диет.

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Худые ножки и подтянутая попа Леси Никитюк могут свести с ума кого угодно. Даже девушки пускают слюни зависти – ну как ей удается быть такой подтянутой? 

Своей методикой похудения звезда Нового канала поделилась с фанатами. 

Значит, девочки, рассказываю секрет: хотите подтянуть ножки, попу и убрать целлюлит? Бегайте в воде, – делится секретом Леся в своих соцсетях. – Так вы сжигаете на 100 ккал больше, чем когда занимаетесь на улице или в зале. Люди свыше 100 кг худеют намного быстрее. Мы же – весом до 100 кг – подтягиваем кожу и приводим в тонус мышцы. Еще один плюс такой зарядки – суставы не нагружаются.

Телеведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
Но одними советами Леся не ограничилась – она тут же решила испробовать методику на... своем куме!

Сжигаем, калории! Сжигаем! Сжигаем!
– подгоняла ведущая мужчину, наматывавшего круги в бассейне. 

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Как известно, Леся много лет посвятила плаванью. Ведущая Нового канала – профессиональная спортсменка и кандидат в мастера спорта. Поэтому секреты ее красивой фигуры – на миллион. Даже если они шуточные. 

Телеведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
Напомним,

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