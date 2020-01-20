Леся Никитюк показала упражнения для попы в воде: бегом в бассейн
20 января 2020 16:00
Телеведущая Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала
Ведущая Нового канала поделилась авторским рецептом стройной фигуры без изнуряющих диет.
Леси Никитюк могут свести с ума кого угодно. Даже девушки пускают слюни зависти – ну как ей удается быть такой подтянутой?Но одними советами Леся не ограничилась – она тут же решила испробовать методику на... своем куме!Напомним,
Своей методикой похудения звезда Нового канала поделилась с фанатами.
Значит, девочки, рассказываю секрет: хотите подтянуть ножки, попу и убрать целлюлит? Бегайте в воде, – делится секретом Леся в своих соцсетях. – Так вы сжигаете на 100 ккал больше, чем когда занимаетесь на улице или в зале. Люди свыше 100 кг худеют намного быстрее. Мы же – весом до 100 кг – подтягиваем кожу и приводим в тонус мышцы. Еще один плюс такой зарядки – суставы не нагружаются.
Телеведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
Сжигаем, калории! Сжигаем! Сжигаем!– подгоняла ведущая мужчину, наматывавшего круги в бассейне.
Телеведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала