Объявлены все члены жюри Нацотбора на «Евровидение-2020»
СТБ и UA: Суспільне мовлення объявили имена полуфиналистов и третьего члена жюри Национального отбора на «Евровидение-2020».
Новым судьей Национального отбора-2020 стал Виталий Дроздов. В украинской музыкальной индустрии он давно признан одним из лучших экспертов. Много лет удерживает на лидерской позиции радиостанцию «Хіт FM», является членом жюри крупных музыкальных премий Украины и принимает участие в важных для украинской музыки событиях.
Я очень ценю, что мне доверили стать частью профессионального жюри Национального отбора на Евровидение 2020. Надеюсь, что мой почти 30-летний опыт работы на радио будет полезен при выборе именно той песни и того артиста, которые смогут зацепить массовую европейскую аудиторию. Украина – одна из сильнейших музыкальных стран в Европе на сегодня. И для меня идеальный представитель Украины на Евровидении – это артист с ярким образом, с выраженным мелодизмом, современной подачей и аранжировкой. Среди всего музыкального материала, представленного полуфиналистами отбора, я буду искать песню-«ракету», которая сможет запомниться зрителям буквально с первого раза. Такова специфика конкурса «Евровидение», ведь именно такая песня имеет больше всего шансов на победу,– комментирует Виталий Дроздов.
Отметим, что 22 января состоится жеребьевка, по результатам которой определится порядок выступлений первого и второго полуфиналов.
Напомним,