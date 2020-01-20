Объявлены все члены жюри Нацотбора на «Евровидение-2020»

20 января 2020 14:00 Юлия Крутиева
Объявлены все члены жюри Нацотбора на «Евровидение-2020»
Объявлены все члены жюри Нацотбора на «Евровидение-2020»
пресс-служба канала СТБ

СТБ и UA: Суспільне мовлення объявили имена полуфиналистов и третьего члена жюри Национального отбора на «Евровидение-2020».

Читайте такжеСудья «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво взорвал Сеть обнаженным постельным фото
И если имена полуфиналистов мы уже сообщили своим читателям, то сейчас рассказываем, кто займет третье кресло судьи Нацотбора, вместе с Андреем Данилко и Тиной Кароль.

Новым судьей Национального отбора-2020 стал Виталий Дроздов. В украинской музыкальной индустрии он давно признан одним из лучших экспертов. Много лет удерживает на лидерской позиции радиостанцию «Хіт FM», является членом жюри крупных музыкальных премий Украины и принимает участие в важных для украинской музыки событиях. 

Виталий Дроздов / пресс-служба

Я очень ценю, что мне доверили стать частью профессионального жюри Национального отбора на Евровидение 2020. Надеюсь, что мой почти 30-летний опыт работы на радио будет полезен при выборе именно той песни и того артиста, которые смогут зацепить массовую европейскую аудиторию. Украина – одна из сильнейших музыкальных стран в Европе на сегодня. И для меня идеальный представитель Украины на Евровидении – это артист с ярким образом, с выраженным мелодизмом, современной подачей и аранжировкой. Среди всего музыкального материала, представленного полуфиналистами отбора, я буду искать песню-«ракету», которая сможет запомниться зрителям буквально с первого раза. Такова специфика конкурса «Евровидение», ведь именно такая песня имеет больше всего шансов на победу,
– комментирует Виталий Дроздов.

Отметим, что 22 января состоится жеребьевка, по результатам которой определится порядок выступлений первого и второго полуфиналов.

Напомним,

Облако тегов

Андрей Данилко Тина Кароль музыка новости новости музыки Евровидение-2020 Нацотбор на Евровидение-2020 Виталий Дроздов

Материалы по теме

Несмотря на слухи о разводе: Вера Брежнева поделилась редкими семейными фото с отдыха в Италии
Новости

Несмотря на слухи о разводе: Вера Брежнева поделилась редкими семейными фото с отдыха в Италии
Объявлены участники украинского отбора на «Евровидение-2020»
Меломан

Объявлены участники украинского отбора на «Евровидение-2020»
«Идеальная картина»: Тимур Мирошниченко впервые показал новорожденного сына Марка
Новости

«Идеальная картина»: Тимур Мирошниченко впервые показал новорожденного сына Марка
В «Касается каждого» – шокирующие факты журналистского расследования убийства двух девушек в Киеве
Анонсы на ТВ

В «Касается каждого» – шокирующие факты журналистского расследования убийства двух девушек в Киеве

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Какой маникюр сводит парней с ума?

Какой маникюр сводит парней с ума?
В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок

В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок
Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)

Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)

Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 276 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)

Невеста из Стамбула: смотреть 276 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)
tv.ua