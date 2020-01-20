Камалия рассказала, кого считает своим ангелом-хранителем

20 января 2020 15:00 Юлия Крутиева
Камалия рассказала, кого считает своим ангелом-хранителем
Камалия с мужем
instagram.com/kamaliyaofficial

Певица рассказала о воспитании дочерей.

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Певица, мама дочек Арабеллы и Мирабеллы и жена миллиардера. Каждый день Камалии расписан поминутно – бывает так, что даже не может нормально поспать.

Но есть привычки, от которых певица не может отказаться. 

Вообще я люблю засыпать с девчонками. Когда укладываю их спать, рассказываю сказки – это мое снотворное, – говорит Камалия в эфире программы «Ранок з Україною» канала «Украина», добавляя, что тщательно следит за распорядком дня дочерей. – Я до сих пор контролирую весь график. Смотрю – у нас время для планшетов, стараюсь их чем-то занимать. Потому что с этими гаджетами – они еще не сидели, а уже гаджеты в их руках были. Я заняла их всем для развития.

Певица Камалия / пресс-служба канала Украина
Школа, гимнастика, конный спорт, музыкальная школа, хореография, актерское мастерство – график Мирабеллы и Арабеллы не менее насыщенный, чем у мамы. А недавно Камалия сняла дочек в своем клипе. Певица говорит – когда девочки были младше, им не очень нравилось сниматься, но сейчас они уже вошли во вкус.

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Камалия всегда максимально откровенна с аудиторией. Недавно даже позволила всей стране понаблюдать, как живет их семья – показала свой дом и устроила фотосессию с мужем и дочками. 

По словам звезды, она не боится завистников. 

И до этого находились разные хейтеры. Я вообще не обращаю внимания на таких людей. Поняла одно – успешный человек никогда не будет завидовать,
– убеждает артистка. 

Камалия с мужем / пресс-служба канала Украина
Несмотря на финансовое благополучие, в жизни звезды была личная трагедия, которая заставляла ее превращаться в беззащитную женщину. В непростой период Камалию поддержала мама. 

Ни для кого не секрет, что мы ждали своих детей 10 лет. Я боролась, где-то руки уже опускались, и я впадала в депрессию. Поддержка мамы очень важна, – отметила певица. – Она просто как ангел-хранитель – берет и направляет тебя, успокаивает, пытается как-то отвлечь. И я по жизни никогда не сдаюсь – выдохнула, вдохнула и пошла дальше напролом.

Напомним, 

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