Камалия рассказала, кого считает своим ангелом-хранителем
20 января 2020 15:00
Камалия с мужем
instagram.com/kamaliyaofficial
Певица рассказала о воспитании дочерей.
Камалии расписан поминутно – бывает так, что даже не может нормально поспать.Школа, гимнастика, конный спорт, музыкальная школа, хореография, актерское мастерство – график Мирабеллы и Арабеллы не менее насыщенный, чем у мамы. А недавно Камалия сняла дочек в своем клипе. Певица говорит – когда девочки были младше, им не очень нравилось сниматься, но сейчас они уже вошли во вкус.Несмотря на финансовое благополучие, в жизни звезды была личная трагедия, которая заставляла ее превращаться в беззащитную женщину. В непростой период Камалию поддержала мама.
Но есть привычки, от которых певица не может отказаться.
Вообще я люблю засыпать с девчонками. Когда укладываю их спать, рассказываю сказки – это мое снотворное, – говорит Камалия в эфире программы «Ранок з Україною» канала «Украина», добавляя, что тщательно следит за распорядком дня дочерей. – Я до сих пор контролирую весь график. Смотрю – у нас время для планшетов, стараюсь их чем-то занимать. Потому что с этими гаджетами – они еще не сидели, а уже гаджеты в их руках были. Я заняла их всем для развития.
Певица Камалия / пресс-служба канала Украина
По словам звезды, она не боится завистников.
И до этого находились разные хейтеры. Я вообще не обращаю внимания на таких людей. Поняла одно – успешный человек никогда не будет завидовать,– убеждает артистка.
Камалия с мужем / пресс-служба канала Украина
Ни для кого не секрет, что мы ждали своих детей 10 лет. Я боролась, где-то руки уже опускались, и я впадала в депрессию. Поддержка мамы очень важна, – отметила певица. – Она просто как ангел-хранитель – берет и направляет тебя, успокаивает, пытается как-то отвлечь. И я по жизни никогда не сдаюсь – выдохнула, вдохнула и пошла дальше напролом.
Напомним,