Шарлиз Терон скрыла модный конфуз украшением за 4 млн долларов

21 января 2020 10:00 Юлия Крутиева
Шарлиз Терон скрыла модный конфуз украшением за 4 млн долларов
Актриса Шарлиз Терон
instagram.com/charlizeafrica

19 января 2020 года в Лос-Анджелесе состоялась 26-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2019 год.

Читайте такжеБегом в бассейн: Леся Никитюк показала упражнения для попы в воде
Голливудские звезды блистали на красной дорожке мероприятия в шикарных нарядах, демонстрируя безупречный стиль и вкус. Однако одна знаменитость оказалась на грани модного конфуза. Речь идет о красотке Шарлиз Терон

В интервью зарубежной прессе актриса призналась, что не успела покрасить волосы. Корни очень темные и ей светил фэшн-провал. 

Но блондинка не отчаивалась, и обратилась за помощью к стилистам. Они быстро нашли выход из сложившийся ситуации – волосы собрали в пучок, а на проборе заплели французскую косичку и украсили прическу бриллиантовым украшением стоимость 4 млн долларов.

Актриса Шарлиз Терон / Fotobank / GettyImages
Напомним,

Материалы по теме

Звезда «Топ-модели по-украински» Алла Костромичева поделилась редким фото с мужем-американцем
Новости

Звезда «Топ-модели по-украински» Алла Костромичева поделилась редким фото с мужем-американцем
Черноморские игры-2020: сделайте первый шаг к своей мечте
Новости

Черноморские игры-2020: сделайте первый шаг к своей мечте
Вместо свитера: ТОП-3 альтернативы в виде кардигана
Lifestyle

Вместо свитера: ТОП-3 альтернативы в виде кардигана
Как питаться зависимо от вашего цикла?
ЗОЖ

Как питаться зависимо от вашего цикла?

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок

В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок
Какой маникюр сводит парней с ума?

Какой маникюр сводит парней с ума?
Берегитесь: неизвестные ранее признаки рака!

Берегитесь: неизвестные ранее признаки рака!

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)

Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 276 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)

Невеста из Стамбула: смотреть 276 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)
tv.ua