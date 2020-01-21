Шарлиз Терон скрыла модный конфуз украшением за 4 млн долларов

19 января 2020 года в Лос-Анджелесе состоялась 26-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2019 год.

Голливудские звезды блистали на красной дорожке мероприятия в шикарных нарядах, демонстрируя безупречный стиль и вкус. Однако одна знаменитость оказалась на грани модного конфуза. Речь идет о красотке Шарлиз Терон

В интервью зарубежной прессе актриса призналась, что не успела покрасить волосы. Корни очень темные и ей светил фэшн-провал.

Но блондинка не отчаивалась, и обратилась за помощью к стилистам. Они быстро нашли выход из сложившийся ситуации – волосы собрали в пучок, а на проборе заплели французскую косичку и украсили прическу бриллиантовым украшением стоимость 4 млн долларов.

Актриса Шарлиз Терон / Fotobank / GettyImages

Напомним,