Шарлиз Терон скрыла модный конфуз украшением за 4 млн долларов
19 января 2020 года в Лос-Анджелесе состоялась 26-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2019 год.
В интервью зарубежной прессе актриса призналась, что не успела покрасить волосы. Корни очень темные и ей светил фэшн-провал.
Но блондинка не отчаивалась, и обратилась за помощью к стилистам. Они быстро нашли выход из сложившийся ситуации – волосы собрали в пучок, а на проборе заплели французскую косичку и украсили прическу бриллиантовым украшением стоимость 4 млн долларов.