Шарлиз Терон о худшем в своей жизни свидании: «Я никогда это не забуду»
18 января 2020 14:00
Американская актриса Шарлиз Терон
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Знаменитость вспомнила забавную историю, которая случилась с ней более 20 лет назад.
Шарлиз Терон приняла участие в ночном ток-шоу «Джимми Киммел в прямом эфире», где озадачила публику историей о своем худшем свидании. 44-летняя звезда призналась, что этот случай запомнился ей на всю жизнь.
Так, женщина утверждает, что вечер начался более чем удачно, молодой человек угостил ее ужином и повез домой.
Он остановился возле моего дома, и у входа мы начали целоваться. Мне все нравилось, он в этом профи. Однако во время поцелуя он внезапно отстранился и прошептал: «Поиграй с моим носом»,‒ засмеялась актриса, не сдерживая слез.
Я клянусь своей жизнью, он сказал именно так. Я никогда это не забуду. И, как не странно, через несколько лет мне на жизненном пути попался еще один такой любимец носов. А этот парень действительно кайфовал от поцелуев в нос. После его просьбы я не сдержалась и захихикала. Но поскольку я не хотела его обидеть, то чмокнула в нос. Тогда он сказал, что у нас ничего не получится,‒ вспомнила знаменитость.
Напомним,