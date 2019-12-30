Шарлиз Терон призналась, что мать жестоко себя с ней вела: психологи мне не нужны
30 декабря 2020 16:00
Актриса Шарлиз Терон
социальная сеть Instagram
Американская знаменитость поделилась откровенными историями из своей жизни.
Шарлиз Терон призналась, что мать била ее. Женщина могла дать ей пощечину и ударить тем, что попадет под руку. Однако звезда благодарна за такое воспитание.
Именно родители сделали из меня личность. Моя мама дисциплинировала меня. Сегодня такие методы воспитания в Америке невозможны, потому что ее посадят в тюрьму. Для меня это печально. Но я помню, что действительно заслуживала такие наказания,‒ откровенничает Шарлиз.
Актриса утверждает, что никогда ни в чем не обвиняла мать. Более того, после ссор всегда приходила извиняться первой, ведь чувствовала свою вину:
Я никогда я не говорила: «Боже, это так несправедливо». Я наоборот подходила к ней и извинялась, потому что знала, что была неправа.
Актриса Шарлиз Терон с мамой / социальная сеть Instagram
Я не хочу платить кому-то, чтобы рассказать о моих проблемах. Мне самой платят, чтобы я делилась этими проблемами с общественностью,‒ подытожила актриса.
Напомним,