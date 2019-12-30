Шарлиз Терон призналась, что мать жестоко себя с ней вела: психологи мне не нужны

30 декабря 2020 16:00 Катерина Даниленко
Шарлиз Терон призналась, что мать жестоко себя с ней вела: психологи мне не нужны
Актриса Шарлиз Терон
социальная сеть Instagram

Американская знаменитость поделилась откровенными историями из своей жизни.

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Актриса  Шарлиз Терон призналась, что мать била ее. Женщина могла дать ей пощечину и ударить тем, что попадет под руку. Однако звезда благодарна за такое воспитание.

Именно родители сделали из меня личность. Моя мама дисциплинировала меня. Сегодня такие методы воспитания в Америке невозможны, потому что ее посадят в тюрьму. Для меня это печально. Но я помню, что действительно заслуживала такие наказания,
‒ откровенничает Шарлиз.

Актриса утверждает, что никогда ни в чем не обвиняла мать. Более того, после ссор всегда приходила извиняться первой, ведь чувствовала свою вину:

Я никогда я не говорила: «Боже, это так несправедливо». Я наоборот подходила к ней и извинялась, потому что знала, что была неправа.

Актриса Шарлиз Терон с мамой / социальная сеть Instagram

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Все свои чувства и эмоции голливудская звезда вкладывает в профессию, а помощь психологов не воспринимает серьезно.

Я не хочу платить кому-то, чтобы рассказать о моих проблемах. Мне самой платят, чтобы я делилась этими проблемами с общественностью,
‒ подытожила актриса.

Напомним,

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