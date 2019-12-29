Юрий Горбунов рассказал подробности свадьбы с Осадчей: жена была очень объемной
29 декабря 2019 17:00
Телеведущий Юрий Горбунов
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Шоумен решил пошутить над женой.
Юрий Горбунов. Он же исполнил и забавную роль тамады. В недавнем интервью артист рассказал, переживал ли он из-за выхода фильма, ведь к продолжению истории всегда относятся скептически.
Нам было действительно трудно, ведь чем еще удивить, если отец был недоволен афрофранцузом ‒ это еще можно понять, то кто может быть после него? Это может быть китаец, лаосец или инопланетянин… Однако была найдена идея. 25-летняя дочь приводит домой мужчину, который намного старше ее. К тому же он олигарх,‒ заявил актер.
Телеведущая Катя Осадчая также поинтересовалась, каково было ее мужу сниматься в платьях, ведь большую часть времени персонаж Запухляк ‒ именно в женской одежде.
Ты же не знаешь, что когда ты на работе, я надеваю твои платья! На самом деле, каждый человек чувствует себя в платьях некомфортно. Я не знаю, как вы в них ходите. А еще когда надо грудь накладывать и надевать колготы! Мне надо было надевать колготки, а точнее лосины ‒ это совсем некомфортно,‒ поделился ведущий.
Читайте также«Мы раньше любили друг друга и любим сейчас»: Миша Романова откровенно о романе с Максом БарскихДальше Юрий начал шутить, почему жена не спрашивает его о личном, о супруге, о детях:
У меня было «скажене весілля»! У меня буквально через несколько дней после свадьбы родился ребенок. Моя жена была очень объемная на нашей свадьбе!
Напомним,