Юрий Горбунов рассказал подробности свадьбы с Осадчей: жена была очень объемной

29 декабря 2019 17:00 Катерина Даниленко
Юрий Горбунов рассказал подробности свадьбы с Осадчей: жена была очень объемной
Телеведущий Юрий Горбунов
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Шоумен решил пошутить над женой.

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Несколько дней назад состоялась премьера фильма «Скажене весілля 2», продюсером которого стал телеведущий Юрий Горбунов. Он же исполнил и забавную роль тамады. В недавнем интервью артист рассказал, переживал ли он из-за выхода фильма, ведь к продолжению истории всегда относятся скептически.

Нам было действительно трудно, ведь чем еще удивить, если отец был недоволен афрофранцузом ‒ это еще можно понять, то кто может быть после него? Это может быть китаец, лаосец или инопланетянин… Однако была найдена идея. 25-летняя дочь приводит домой мужчину, который намного старше ее. К тому же он олигарх,
‒ заявил актер.

Телеведущая Катя Осадчая также поинтересовалась, каково было ее мужу сниматься в платьях, ведь большую часть времени персонаж Запухляк ‒ именно в женской одежде.

Ты же не знаешь, что когда ты на работе, я надеваю твои платья! На самом деле, каждый человек чувствует себя в платьях некомфортно. Я не знаю, как вы в них ходите. А еще когда надо грудь накладывать и надевать колготы! Мне надо было надевать колготки, а точнее лосины ‒ это совсем некомфортно,
 ‒ поделился ведущий.

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Дальше Юрий начал шутить, почему жена не спрашивает его о личном, о супруге, о детях:

У меня было «скажене весілля»! У меня буквально через несколько дней после свадьбы родился ребенок. Моя жена была очень объемная на нашей свадьбе!

Напомним,

   

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