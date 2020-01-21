Поклонники проекта «Зважені та щасливі» хорошо помнят Дмитрия Иванова.

Телезрители называли его одним из самых обаятельных «худеющих» шестого сезона шоу «Зважені та щасливі» и с интересом наблюдали за его изменениями. И его достижения по сбрасыванию веса восхищали, ведь он похудел на 70 кг.

Дмитрий Иванов после и до похудения / пресс-служба

Дмитрий работает в медицине, и будучи на проекте, шутил, что он «медицинская сестра», так как должности «медбрат» просто не существовало. После шоу фолловеры продолжают в соцсетях следить за жизнью Иванова.

И вчера подписчики не на шутку испугались за жизнь и здоровье мужчины. На своей странице в Инстаграм Дима опубликовал фото, на котором он весь в крови и с перебинтованной головой.

В Днепре избили участника шоу «Зважені та щасливі» / instagram.com/ivanoffsister

Оказалось, что неадекватный мужчина, бывший пациент клиники, напал на него. Более подробно об инциденте экс-участник «Зважених» рассказал в своем микроблоге.

Сегодня произошла вот такая ситуация! Проработал в реанимации 13 лет. А сегодня идя по своим делам, встретил человека, который лежал у нас с язвой 3 года назад. Чтоб вы понимали - любитель травы, алкоголя и прочее. Лечили его всем тем, что у нас есть в наличии. И сегодня встретив его, он меня спросил: - Ты работаешь в медицине? - Да. После этого он меня ударил, начав пинать, орать, что когда он лежал к нему не подходили, ничего не делали. Чтоб никто не работал в медицине. После того, как пошла у меня кровь, он ушел. Я думал будет фингал, а оказалось рассечение, будут зашивать! Так что берегите друг друга! Цените и любите жизнь! Всем добра! P.S.Скорая меня не отпускает.

Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления и побольше благодарных пациентов!

Напомним,