В Днепре избили участника шоу «Зважені та щасливі»

21 января 2020 09:30 Юлия Крутиева
В Днепре избили участника шоу «Зважені та щасливі»
Участники шоу «Зважені і щасливі»
пресс-служба канала СТБ

Поклонники проекта «Зважені та щасливі» хорошо помнят Дмитрия Иванова.

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Телезрители называли его одним из самых обаятельных «худеющих» шестого сезона шоу «Зважені та щасливі» и с интересом наблюдали за его изменениями. И его достижения по сбрасыванию веса восхищали, ведь он похудел на 70 кг. 

Дмитрий Иванов после и до похудения / пресс-служба
Дмитрий работает в медицине, и будучи на проекте, шутил, что он «медицинская сестра», так как должности «медбрат» просто не существовало. После шоу фолловеры продолжают в соцсетях следить за жизнью Иванова.

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И вчера подписчики не на шутку испугались за жизнь и здоровье мужчины. На своей странице в Инстаграм Дима опубликовал фото, на котором он весь в крови и с перебинтованной головой.

В Днепре избили участника шоу «Зважені та щасливі» / instagram.com/ivanoffsister
Оказалось, что неадекватный мужчина, бывший пациент клиники, напал на него. Более подробно об инциденте экс-участник «Зважених» рассказал в своем микроблоге.

Сегодня произошла вот такая ситуация! Проработал в реанимации 13 лет. А сегодня идя по своим делам, встретил человека, который лежал у нас с язвой 3 года назад. Чтоб вы понимали - любитель травы, алкоголя и прочее. Лечили его всем тем, что у нас есть в наличии. И сегодня встретив его, он меня спросил: - Ты работаешь в медицине? - Да. После этого он меня ударил, начав пинать, орать, что когда он лежал к нему не подходили, ничего не делали. Чтоб никто не работал в медицине. После того, как пошла у меня кровь, он ушел. Я думал будет фингал, а оказалось рассечение, будут зашивать! Так что берегите друг друга! Цените и любите жизнь! Всем добра! P.S.Скорая меня не отпускает.

Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления и побольше благодарных пациентов!

Напомним,

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