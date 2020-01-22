Від пацанки до панянки-4: завучами Школы леди стали Миссис «Украина-Вселенная» и телеведущая-искусствовед

Мы уже говорили, что во главе Школы леди на этот раз встанут три блондинки. С первой вы уже знакомы – это политтехнолог и журналист Татьяна Мокриди. Но в любой школе, кроме директора, есть и заместители.

В Школе леди нет указок, доски и мела. Нет оценок и привычных всем звонков на урок. Но есть директор, два его заместителя и 15 учениц-оторв, которые хотят изменить свою жизнь. На метаморфозы у них есть четыре месяца. А помогут им в этом директор Школы леди Татьяна Мокриди и два завуча – телеведущая и искусствовед Катерина Виноградова и миссис «Украина-Вселенная» Ирина Зайцева.

Все наши преподаватели очень разные, – говорит руководитель проекта «Від пацанки до панянки» Ксения Бабенко. – Татьяна Мокриди – сильная женщина, которая умеет управлять большими коллективами и четко знает, чего она хочет. Катерина Виноградова отвечает за «внутреннее содержание» участниц, за их душу. А Ирина Зайцева прививает нашим «пацанкам» женственность. Но их общая задача – помочь девушкам, показать, какими они могут стать, если захотят меняться и приложат к этому усилия.

Катерина Виноградова / пресс-служба Нового канала

Катерине Юрьевне (а именно так, по имени-отчеству, «пацанки» называют преподавателей) Виноградовой весь проект доставались самые сложные испытания. Например, роуп-джампинг – прыжок с моста на веревке. Девушка шутит – мол, как только «пацанки» видели, что она заходит в комнату, в их глазах читался ужас: сейчас придется делать что-то страшное!

«Від пацанки до панянки» для меня – проект-мечта, – говорит Виноградова. – Ведь мы воплощаем мечту девушек о лучшей жизни. Здесь исполнилась и моя мечта. Ведь по образованию я – искусствовед, и всегда хотела проект, где можно говорить об искусстве, театре, кино, музыке, живописи. Мы часами вне камер беседовали с девушками о книгах, кино. И я видела прогресс. Надеюсь, когда зрители Нового канала увидят, как поменяются «пацанки» к финалу проекта, они тоже будут больше интересоваться искусством.

А вот Ирину Сергеевну Зайцеву «пацанки» между собой называли «нашей феечкой». Она уверена – больше всего «пацанкам» нужны любовь, тепло и забота.

Ирина Зайцева / пресс-служба Нового канала

Есть такое понятие, как работать на сердечной чакре – это именно то, что было нужно девочкам, – говорит Зайцева. – Ведь у каждой из них ужасающе тяжелое прошлое. Только имея большую любовь в сердце можно было вызвать доверие «пацанок» и подвигнуть их на перемены. Все участницы поселились в моем сердце. Я согласилась на проект, потому что каждый день помогаю трансформировать жизни другим. Это моя профессия. Ко мне обращаются женщины разного возраста с просьбой о помощи и одним запросом: «Хочу перемен». На проекте все так же – девочки пришли трансформировать свою жизнь, и я готова им помочь.

Уже совсем скоро, 17 февраля в 19:00 Школа леди распахнет свои двери для 15-ти «пацанок». Как это будет – смотрите на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,