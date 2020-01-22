Мир наизнанку: Дмитрий Комаров рассказал, как похудел на 10 килограммов без диет

29 января на телеканале 1+1 состоится премьера нового сезона тревел-шоу «Мир наизнанку».

На днях ведущий проекта Дмитрий Комаров рассекретил страну, в которой проходила его очередная экспедиция. По многочисленным просьбам телезрителей 11-й сезон программы «Мир наизнанку» будет посвящен Китаю – самой населенной стране мира.

Накануне премьеры, общаясь с журналистами на презентации нового сезона программы, путешественник признался, что похудел на 10 килограммов без каких-либо диет. Дмитрий рассказал, что скинуть лишние кг было его мечтой, однако ранее получалось лишиться максимум полтора кг и то с помощью диет.

Телеведущий Дмитрий Комаров с супругой Александрой Кучеренко / instagram.com/1plus1_ua

А тут минус 10 и так легко. Комаров отметил, что в экспедицию отправлялся в весе 89 кг, а сейчас его вес составляет 79 кг. Он чувствует себя превосходно и постарается сохранить этот результат и далее.

Напомним,