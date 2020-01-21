32-летняя модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца

21 января 2020 08:00 Юлия Крутиева
32-летняя модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца
Плюс-сайз-модель Эшли Грэм
instagram.com/ashleygraham

Модель плюс-сайз поделилась замечательной новостью.

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В семье Эшли Грэм случилось пополнение. 18 января в одном из американских роддомов 32-летняя девушка родила крепкого и здорового первенца.  

Радостной новостью плюс-сайз модель поделился на своей странице в Инстаграм. Он сообщила, что родила своему мужу Джастину Эрвину сына.

В субботу в 18.00 наши жизни изменились в лучшую сторону, – написала в своем Stories Эшли. – Спасибо вам за ваши любовь и поддержку в это невероятное время. 18.01.2020.

Плюс-сайз модель Эшли Грэм / instagram.com/ashleygraham
Других подробностей появления малыша на свет Грэм пока не сообщила. Не спешит модель вместе с мужем и делиться первой фотографией сына.

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В социальных сетях поклонники засыпают Эшли поздравлениями, а также надеются, что в скором времени она не только покажет малыша, но и рассекретит его имя.

Напомним,

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