32-летняя модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца
21 января 2020 08:00
Плюс-сайз-модель Эшли Грэм
instagram.com/ashleygraham
Модель плюс-сайз поделилась замечательной новостью.
Эшли Грэм случилось пополнение. 18 января в одном из американских роддомов 32-летняя девушка родила крепкого и здорового первенца.Других подробностей появления малыша на свет Грэм пока не сообщила. Не спешит модель вместе с мужем и делиться первой фотографией сына.
Радостной новостью плюс-сайз модель поделился на своей странице в Инстаграм. Он сообщила, что родила своему мужу Джастину Эрвину сына.
В субботу в 18.00 наши жизни изменились в лучшую сторону, – написала в своем Stories Эшли. – Спасибо вам за ваши любовь и поддержку в это невероятное время. 18.01.2020.
Плюс-сайз модель Эшли Грэм / instagram.com/ashleygraham
Напомним,