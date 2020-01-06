Обнаженная Эшли Грэм позировала на последних сроках беременности

6 января 2020 20:00 Алла Лысак
Обнаженная Эшли Грэм позировала на последних сроках беременности
Обнаженная Эшли Грэм позировала на последних сроках беременности

32-летняя модель plus-size Эшли Грэм опубликовала «голое» фото на последних сроках беременности.

На странице Эшли Грэм в социальной сети Instagram пикантное обновление!

Беременная модель плюс-сайз в интересном положении предстала перед камерой полностью обнаженной. 

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Автором откровенной фотосессии стал муж звезды Джастин. 

Не можем дождаться с Джастином, когда же станем родителями. Мы так благодарны всем вам за любовь, поддержку вокруг нас. В этом новом десятилетии я призываю всех усердно мечтать, жить моментом и ценить это жизненное путешествие!

Напомним, что Эшли ждет первенца, недавно она раскрыла пол ребенка и призналась, что у них будет мальчик. Роды ожидаются в ближайшее время!

Напомним,

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