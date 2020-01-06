Обнаженная Эшли Грэм позировала на последних сроках беременности
32-летняя модель plus-size Эшли Грэм опубликовала «голое» фото на последних сроках беременности.
На странице Эшли Грэм в социальной сети Instagram пикантное обновление!
Беременная модель плюс-сайз в интересном положении предстала перед камерой полностью обнаженной.
Не можем дождаться с Джастином, когда же станем родителями. Мы так благодарны всем вам за любовь, поддержку вокруг нас. В этом новом десятилетии я призываю всех усердно мечтать, жить моментом и ценить это жизненное путешествие!
Напомним, что Эшли ждет первенца, недавно она раскрыла пол ребенка и призналась, что у них будет мальчик. Роды ожидаются в ближайшее время!
Напомним,