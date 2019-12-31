Лилия Ребрик умилила Сеть новогодней фотосессией с детьми: как трогательно
Звезда решила запечатлить праздничное настроение.
На снимках счастливая мама обнимает своих любимых дочек – 7-летнюю Диану и годовалую Полину. На фоне красуется елка, украшенная гирляндами. Знаменитость позирует в женственном атласном платье и с праздничной укладкой. Она не скрывает улыбку умиления.
Ну що, як там з приготуваннями до Нового Року? Все готово? Я кайфую. «Дика сімейка», обожнюю,‒ подписала фото Ребрик.
Напомним,
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