Лилия Ребрик умилила Сеть новогодней фотосессией с детьми: как трогательно

31 декабря 2020 10:00 Катерина Даниленко
Лилия Ребрик умилила Сеть новогодней фотосессией с детьми: как трогательно
Телеведущая Лилия Ребрик
социальная сеть Instagram

Звезда решила запечатлить праздничное настроение.

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В преддверии зимних праздников телеведущая Лилия Ребрик поделилась атмосферными черно-белыми снимками с дочками. Кадры она опубликовала в своем Instagram.

На снимках счастливая мама обнимает своих любимых дочек – 7-летнюю Диану и годовалую Полину. На фоне красуется елка, украшенная гирляндами. Знаменитость позирует в женственном атласном платье и с праздничной укладкой. Она не скрывает улыбку умиления.

Ну що, як там з приготуваннями до Нового Року? Все готово? Я кайфую. «Дика сімейка», обожнюю,
‒ подписала фото Ребрик.

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Поклонники растрогались теплыми домашними кадрами: «Вы невероятные!», «Такие счастливые! С праздниками», «Восхищаюсь вашей семьей», «Черно-белые фото ‒ это шедевр», «Сколько любви, заботы и нежности».

Напомним,

 

 

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