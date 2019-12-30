Джамала рассказала, какие самые неожиданные подарки дарили ей поклонники
30 декабря 2020 14:00
Певица Джамала
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Артистка завершила юбилейный тур по Украине в честь 10-летия творческой деятельности.
Джамала с концертов приезжает не с пустыми руками, а с огромным количеством подарков. В недавнем интервью Кате Осадчей знаменитость рассказала, какие презенты от фанатов запомнились ей больше всего.
Так, исполнительница сообщила, что как-то привезла из тура десять банок консервации.
Я была в городах, где никогда не была за 10 лет. Я открыла дома те огурцы и вспомнила бабушку, которая подарила мне их в Луцке,– растрогалась знаменитость.
Украшения. Более того, драгоценные украшения. Правда, не так, как говорила Лара Фабиан, что она там бриллианты постоянно приносит! Еще дарили одежду, конфеты и каркаде.
Напомним,