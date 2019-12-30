Джамала рассказала, какие самые неожиданные подарки дарили ей поклонники

30 декабря 2020 14:00 Катерина Даниленко
Джамала рассказала, какие самые неожиданные подарки дарили ей поклонники
Певица Джамала
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Артистка завершила юбилейный тур по Украине в честь 10-летия творческой деятельности.

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Певица Джамала с концертов приезжает не с пустыми руками, а с огромным количеством подарков. В недавнем интервью Кате Осадчей знаменитость рассказала, какие презенты от фанатов запомнились ей больше всего.

Так, исполнительница сообщила, что как-то привезла из тура десять банок консервации.

Я была в городах, где никогда не была за 10 лет. Я открыла дома те огурцы и вспомнила бабушку, которая подарила мне их в Луцке,
– растрогалась знаменитость.

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Также исполнительница призналась, что привезла из всеукраинского тура и другие подарки, которые очень ценит:

Украшения. Более того, драгоценные украшения. Правда, не так, как говорила Лара Фабиан, что она там бриллианты постоянно приносит! Еще дарили одежду, конфеты и каркаде.

Напомним,

 

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