Джамала надела вещи из секонд-хенда и наткнулась на критику

25 декабря 2019 11:00 Катерина Даниленко
Джамала надела вещи из секонд-хенда и наткнулась на критику
Певица Джамала
социальная сеть Instagram

Артистка попыталась передать образ американской певицы Арианы Гранде.

Читайте такжеИспортили праздник: Лесю Никитюк обокрали
Большие гонорары не помеха для селебритис покупать вещи в секонд-хендах или комиссионных магазинах. Среди таких знаменитостей и певица Джамала. Исполнительница уверена, что одеваться стильно и модно можно не только при наличии большой суммы денег.

Знаменитость попросила своего стилиста подобрать ей оригинальный образ в стиле Арианы Гранде, однако все вещи должны быть куплены в секонд-хендах. Полученный лук Джа продемонстрировала в своем Instagram.

На фото девушка позирует в коротком черном топе со стразами, ярко-розовой куртке, мини-юбке под кожу, замшевых ботфортах и колготках в сеточку. А дополняют образ массивные украшения, стрелки на глазах и высокий хвост.

Певица Джамала / социальная сеть Instagram

Читайте такжеИ Потап оценил: Настя Каменских ошеломила откровенным образом в эфире «Х-фактора-10»
Звезде удалось удивить поклонников, в подобном виде увидеть артистку никто не ожидал. Однако большинство подписчиков посчитали выбранный лук неудачным: «Образ напоминает девушку легкого поведения», «Сложно назвать это осознанным потреблением, так как вы наденете это один раз», «Ваш стиль шикарен и не нуждается в непонятных луках американских знаменитостей», «Секонд ‒да, образ ‒нет».

Напомним,

 

Облако тегов

личная жизнь звезд Джамала стиль звезд социальные сети фото новости образы звезд

Материалы по теме

«Она очень красивая»: Иракли Макацария ходил на свидание с участницей «Танці з зірками»
Новости

«Она очень красивая»: Иракли Макацария ходил на свидание с участницей «Танці з зірками»
Битва экстрасенсов-20: кто станет победителем проекта?
Анонсы на ТВ

Битва экстрасенсов-20: кто станет победителем проекта?
Гороскоп на 26 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 26 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
Он заменит вам любимую толстовку: новый тренд в одежде 2020 года
Lifestyle

Он заменит вам любимую толстовку: новый тренд в одежде 2020 года

Популярное на сайте

Салат «Снежная королева» с ананасом и кукурузой (рецепт)

Салат «Снежная королева» с ананасом и кукурузой (рецепт)
МастерШеф-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2019)

МастерШеф-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2019)
Новогодний маникюр: самые трендовые идеи

Новогодний маникюр: самые трендовые идеи
Зважені та щасливі-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)

Зважені та щасливі-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)

Популярное видео

МастерШеф-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2019)

МастерШеф-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2019)
Зважені та щасливі-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)

Зважені та щасливі-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)
Битва экстрасенсов-20: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2019)

Битва экстрасенсов-20: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2019)
Х-фактор 10 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2019)

Х-фактор 10 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2019)
tv.ua