Джамала надела вещи из секонд-хенда и наткнулась на критику

Артистка попыталась передать образ американской певицы Арианы Гранде.

Большие гонорары не помеха для селебритис покупать вещи в секонд-хендах или комиссионных магазинах. Среди таких знаменитостей и певица Джамала . Исполнительница уверена, что одеваться стильно и модно можно не только при наличии большой суммы денег.

Знаменитость попросила своего стилиста подобрать ей оригинальный образ в стиле Арианы Гранде, однако все вещи должны быть куплены в секонд-хендах. Полученный лук Джа продемонстрировала в своем Instagram.

На фото девушка позирует в коротком черном топе со стразами, ярко-розовой куртке, мини-юбке под кожу, замшевых ботфортах и колготках в сеточку. А дополняют образ массивные украшения, стрелки на глазах и высокий хвост.

Певица Джамала / социальная сеть Instagram

Звезде удалось удивить поклонников, в подобном виде увидеть артистку никто не ожидал. Однако большинство подписчиков посчитали выбранный лук неудачным: «Образ напоминает девушку легкого поведения», «Сложно назвать это осознанным потреблением, так как вы наденете это один раз», «Ваш стиль шикарен и не нуждается в непонятных луках американских знаменитостей», «Секонд ‒да, образ ‒нет».

Напомним,