Джамала надела вещи из секонд-хенда и наткнулась на критику
Артистка попыталась передать образ американской певицы Арианы Гранде.
Знаменитость попросила своего стилиста подобрать ей оригинальный образ в стиле Арианы Гранде, однако все вещи должны быть куплены в секонд-хендах. Полученный лук Джа продемонстрировала в своем Instagram.
На фото девушка позирует в коротком черном топе со стразами, ярко-розовой куртке, мини-юбке под кожу, замшевых ботфортах и колготках в сеточку. А дополняют образ массивные украшения, стрелки на глазах и высокий хвост.
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