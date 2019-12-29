Солистка группы KAZKА мечтает обнажиться для глянца: «Там видно немножко попку»

29 декабря 2019 15:00 Катерина Даниленко
Солистка группы KAZKА мечтает обнажиться для глянца: «Там видно немножко попку»

Артистка рассказала о своей пикантной мечте.

Читайте такжеНаталка Карпа родила первенца
Солистка украинской группы KAZKА Александра Зарицкая не так давно поразила откровенностью в новом клипе. А сейчас девушка заявила, что готова удивлять новыми эротическими идеями.

Так, в недавнем интервью певица рассказала, что уже давно мечтает поучаствовать в фотосессии для мужского глянца.

Я бы очень хотела, но для того, чтобы быть на обложке глянца я хочу еще немного привести себя в форму. Это моя одна из мечт, почему бы и нет,
‒ откровенничает звезда.

Читайте такжеМадонна может лишиться сына
Кроме того, Александра утверждает, что к таким неожиданным перевоплощениям готовит поклонников постепенно:

До нового откровенного клипа я готовила свою публику через фото в Instagram, там где видно немножко попку. Сейчас в комментариях уже пишут, что я забрала лавры у MARUV, теперь мы пошлые.

Напомним,

 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети Александра Зарицкая фото новости KAZKA

Материалы по теме

Став на колено: Оля Полякова сделала предложение Насте Каменских
Новости

Став на колено: Оля Полякова сделала предложение Насте Каменских
Концерт Время и Стекло – VISLOVO: смотреть онлайн (эфир от 29.12.2019)
Телешоу

Концерт Время и Стекло – VISLOVO: смотреть онлайн (эфир от 29.12.2019)
Осторожно: почему мандарины могут убить ваше здоровье?
ЗОЖ

Осторожно: почему мандарины могут убить ваше здоровье?
Я соромлюсь свого тіла-6: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 29.12.2019)
Телешоу

Я соромлюсь свого тіла-6: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 29.12.2019)

Популярное на сайте

Назван трендовый цвет волос в 2020 году!

Назван трендовый цвет волос в 2020 году!
МастерШеф-9: кто стал победителем в шоу 27.12.2019

МастерШеф-9: кто стал победителем в шоу 27.12.2019
«Она очень красивая»: Иракли Макацария ходил на свидание с участницей «Танці з зірками»

«Она очень красивая»: Иракли Макацария ходил на свидание с участницей «Танці з зірками»
Он заменит вам любимую толстовку: новый тренд в одежде 2020 года

Он заменит вам любимую толстовку: новый тренд в одежде 2020 года

Популярное видео

МастерШеф-9: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2019)

МастерШеф-9: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2019)
Топ-модель по-украински 3 сезон: кто стал победителем в шоу 27.12.2019

Топ-модель по-украински 3 сезон: кто стал победителем в шоу 27.12.2019
Битва экстрасенсов-20: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2019)

Битва экстрасенсов-20: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2019)
Я соромлюсь свого тіла-6: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 22.12.2019)

Я соромлюсь свого тіла-6: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 22.12.2019)
tv.ua