Солистка группы KAZKА мечтает обнажиться для глянца: «Там видно немножко попку»
29 декабря 2019 15:00
Артистка рассказала о своей пикантной мечте.
Александра Зарицкая не так давно поразила откровенностью в новом клипе. А сейчас девушка заявила, что готова удивлять новыми эротическими идеями.
Так, в недавнем интервью певица рассказала, что уже давно мечтает поучаствовать в фотосессии для мужского глянца.
Я бы очень хотела, но для того, чтобы быть на обложке глянца я хочу еще немного привести себя в форму. Это моя одна из мечт, почему бы и нет,‒ откровенничает звезда.
До нового откровенного клипа я готовила свою публику через фото в Instagram, там где видно немножко попку. Сейчас в комментариях уже пишут, что я забрала лавры у MARUV, теперь мы пошлые.
Напомним,